Барбара Пино впервые назвала причину расставания с «холостяком» Криворотовым: «Не скрывал измены»

«После проекта мы начали встречаться "по-настоящему". Я не согласилась жить вместе, потому что не была уверена в человеке на 100%, — рассказала Барбара в интервью «СтарХиту». — Мы просто гуляли, я оставалась у него, он у меня».

Кстати, сразу после проекта Антон Криворотов откровенно признался, что скрывать их роман, начавшийся еще на съемочной площадке, было трудно.

Барбару Пино еще до начала съемок шоу предупреждали, что у Антона подпорченная репутация. После знакомства она прямо заявила ему, что не сможет простить измену, но стиль жизни «холостяка» не вписывался в рамки моногамии. «Я не понимаю, когда человек говорит, что он тебя бесконечно любит, но может пойти переспать с другой. Это мерзко», — не скрывает эмоций Барбара.

Девушка откровенно призналась, что причиной ее расставания с избранником стали его измены, в которых он в итоге признался. И сразу же Криворотов заявил ей, что не обещает, что этого не повторится.

«Что я могла на это ответить? Есть люди, для которых это норма. Он так и сказал: «Тебя не должно касаться то, что я делаю на стороне. Какая разница с кем я буду еще спать? Это просто секс. Главное — мое отношение к тебе. Мы полигамные хомосапиенсы, это природа".», — поделилась Барбара Пино.

Сразу после разрыва отношений с Антоном красотка удалила совместные фото и видео с ним из социальной сети (хотя и до этого она не часто публиковала совместные снимки). А на странице Антона до сих пор «висят» ролики и фото с Барбарой.

«Проблема не во мне, а в придурках, которые не могут держать половой орган в штанах. Это комплексы и желание что-то доказать», — сказала как отрезала Барбара.

Ранее стало известно, что героем нового сезона «Холостяка» станет Тимати.