Тимати оставил едкий комментарий о характере сына под постом Решетовой

На кого именно намекал Тимати – то ли у Насти характер не такой ангельский, как внешность, то ли сам он не сахар, осталось неизвестным. «Весь в папочку», – отвечает ему Настя. Ее поклонники оказались солидарны, и тоже сочли, что малыш скорее папин сыночек.

«Толи ещё будет 😉😉😉я просто улыбаюсь . А кризис 3 года , а кризис 5 лет , а переходный возраст , с первая любовь 🤗Возьмитесь мама за поручни все только начинается 😉Конечно это приятные хлопоты», «Папин сын», «Благо теперь главное место в доме свободно», «Весь в отца».

А вот саму маму подписчики осуждают, и пишут ей, что занимается она не тем.

«Просто не теми делами занимаешься , самое важное дело в твоей жизни со мной, даже не в жизни а кое чем намного большем», «Ну вообще то все дети себя так ведут, когда начинают понимать, это не говорит ни о каком характере, а говорит о том, что нужно больше уделять ему времени, а не себе», «А куда ты собралась вообще по своим делам? Твое главное дело-ребенок!», «Так не уходи, мама», — раскритиковали Настю.

Ранее между Настей Решетовой и бывшей возлюбленной Тимати Аленой Шишковой возник заочный конфликт в социальных сетях – девушки попытались выяснить, изменял ли Тимати Алене. Сама модель считает, что да, но Решетова уверяет, что на момент их знакомства Тимати уже был свободен.