«Предыдущие хоть красивые были»: фото Тимати в обнимку с блондинкой заинтриговали его фанатов

В начале сентября Анастасия Решетова объявила о расставании с Тимати после 6 лет отношений. Но, по ее словам, они сохраняют теплые отношения ради общего сына Ратмира. После заявления о развале семьи рэпер регулярно продолжает мелькать на странице бывшей избранницы.

И теперь поклонников Тимати переполошили фото, появившиеся в Сети. На них он обнимает яркую блондинку с голубыми глазами и следами пластических операций на лице и теле. Анна Дарбицкая — известный тату-мастер. «Теперь можно», — подписала она снимки в обнимку с Тимати и поставила много сердечек.