«Предыдущие хоть красивые были»: фото Тимати в обнимку с блондинкой заинтриговали его фанатов
Фото: www.instagram.com/timatiofficial/
В начале сентября Анастасия Решетова объявила о расставании с Тимати после 6 лет отношений. Но, по ее словам, они сохраняют теплые отношения ради общего сына Ратмира. После заявления о развале семьи рэпер регулярно продолжает мелькать на странице бывшей избранницы.
И теперь поклонников Тимати переполошили фото, появившиеся в Сети. На них он обнимает яркую блондинку с голубыми глазами и следами пластических операций на лице и теле. Анна Дарбицкая — известный тату-мастер. «Теперь можно», — подписала она снимки в обнимку с Тимати и поставила много сердечек.
При этом неясно, у них роман, или Анна с Тимуром готовят совместный проект и решили пограть на нервах подписчиков.
«Потом беременность, ребенок и досвидос», «Ну капец, конечно, предыдущие хоть красивые были, без пельменей», «Эх, Тиммати! Из светлого в тебе только зубы», «Блин, мать своего сына променять на нее?», «Можно что? Ты и раньше с ним фотки выставляла», «Дааавно догадывалась», «Это стеб», «Всем спасибо, все свободны», «Блондинки ему больше к лицу», «Интрига», «Так и знала. Настю жалко», «Не думаю, что они вместе! Это просто прикол!», — полетели сотни комментариев.
Фото: www.instagram.com/darbytattoo_official/
Напомним, у Тимати есть 6-летняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой. С ней он расстался вскоре после рождения ребенка и ушел к другой красавице — Анастасии Решетовой. Во время их 6-летних отношений у пары появился сын Ратмир.
Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой, Тимати, Анны Дарбицкой
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