Тимати бросил вызов Моргенштерну украшениями с сотней бриллиантов: «Гучи дед»
Фото: @timatiofficial / Instagram
Тимати опубликовал в Stories несколько видео, в которых решил бросить вызов 22-летнему рэперу Моргенштерну. Под мелодию из его трек рэпер показал несколько роскошных украшений умопомрачительной стоимости. Его шею украсили несколько золотых цепей с сотней бриллиантов, а запястья — несколько браслетов и часы. В роликах Тимати не только похвастался своим выбором, но и дал пожелание фолловерам: «Работайте, молодежь», а Моргенштерну сделал отдельное обращение: «Я Гучи дед, понял?».
Кстати, на днях Тимати похвастался шикарным кольцом за 16 миллионов долларов. Тимати показал в своем Instagram шикарное кольцо с камнем в 75 карат, которое выбирает в магазине бренда Jacob&Co при непосредственном участии Джейкоба Арабо. Подписчики в комментариях гадают, для кого предназначен этот шикарный подарок и кто является его избранницей. Некоторые предположили, что кольцо для финалистки шоу «Холостяк», героем которого является Тимати.
К слову, недавно мы писали, как в Сети обсуждают возможную избранницу Тимати — и она копия Решетовой. 37-летний рэпер был замечен в компании молодой красотки на вечеринке в Дубае. Однако вскоре «Новая избранница Тимати» впервые сама рассказала об отношениях с рэпером.
Фото: @timatiofficial / Instagram
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