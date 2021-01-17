Тимати бросил вызов Моргенштерну украшениями с сотней бриллиантов: «Гучи дед»

Кстати, на днях Тимати похвастался шикарным кольцом за 16 миллионов долларов. Тимати показал в своем Instagram шикарное кольцо с камнем в 75 карат, которое выбирает в магазине бренда Jacob&Co при непосредственном участии Джейкоба Арабо. Подписчики в комментариях гадают, для кого предназначен этот шикарный подарок и кто является его избранницей. Некоторые предположили, что кольцо для финалистки шоу «Холостяк», героем которого является Тимати.

К слову, недавно мы писали, как в Сети обсуждают возможную избранницу Тимати — и она копия Решетовой. 37-летний рэпер был замечен в компании молодой красотки на вечеринке в Дубае. Однако вскоре «Новая избранница Тимати» впервые сама рассказала об отношениях с рэпером.