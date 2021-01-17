«Новая избранница Тимати» впервые ответила на слухи о романе с рэпером
Фото: @anastasiaverbovaia / Instagram
Оказалось, что модель Анастасия Вербовая, которую поклонники приняли за новую избранницу рэпера, состоит в отношениях с другим мужчиной. Об этом она рассказала изданию «PEOPLETALK». Слухи возникли на фоне публикации в Сети совместного фото девушки и Тимати. Оно было сделано на одной из вечеринок в Дубае после Нового года. В интервью модель заявила: «Я никакого отношения не имею ни к Тимати, ни к «Холостяку». Я просто оказалась в компании общих друзей, где попала в «сториз» к моему знакомому».
Напомним, что Тимати продолжает подогревать интерес поклонников к телепроекту «Холостяк», который стартует уже в марте. По слухам, именно в Новый год и первые числа января рэпер сделал свой выбор на съемках последнего выпуска шоу в Дубае. Как сообщает издание «Московский комсомолец», в Сети появилось видео, на котором звезда зажигает на вечеринке в компании жгучей брюнетки. Ей оказалась модель Анастасия Вербовая, у которой почти 200 тысяч фолловеров в Instagram. Девушка последние 3 недели провела в Дубай, как и Тимати, и делилась завораживающими фото. Фолловеры отмечают ее сходство с экс-возлюбленной рэпера, Анастасией Решетовой.
К слову, недавно мы писали, как Тимати показал шикарное кольцо за 16 миллионов долларов: «Она скажет "Да"?». Подписчики в комментариях гадают, кому предназначено дорогое украшение.
Фото: @anastasiaverbovaia, @timatiofficial / Instagram
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