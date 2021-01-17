«Новая избранница Тимати» впервые ответила на слухи о романе с рэпером

Напомним, что Тимати продолжает подогревать интерес поклонников к телепроекту «Холостяк», который стартует уже в марте. По слухам, именно в Новый год и первые числа января рэпер сделал свой выбор на съемках последнего выпуска шоу в Дубае. Как сообщает издание «Московский комсомолец», в Сети появилось видео, на котором звезда зажигает на вечеринке в компании жгучей брюнетки. Ей оказалась модель Анастасия Вербовая, у которой почти 200 тысяч фолловеров в Instagram. Девушка последние 3 недели провела в Дубай, как и Тимати, и делилась завораживающими фото. Фолловеры отмечают ее сходство с экс-возлюбленной рэпера, Анастасией Решетовой.

К слову, недавно мы писали, как Тимати показал шикарное кольцо за 16 миллионов долларов: «Она скажет "Да"?». Подписчики в комментариях гадают, кому предназначено дорогое украшение.