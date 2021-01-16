В Сети обсуждают возможную избранницу Тимати — и она копия Решетовой

Напомним, что Тимати несколько недель не покидал Дубай, где и проходили съемки «Холостяка». Одни инсайдеры утверждали, что у рэпера есть несколько фавориток, а другие говорили, что он так и не определился с победительницей. Последнюю неделю в Сети обсуждали его возможное воссоединение с Анастасией Решетовой. Бывшие влюбленные отдыхали вместе с сыном и почти не разлучались. Однако модель опровергла информацию.

К слову, недавно мы писали, Анастасия Решетова показала семейную идиллию: Тимати с сыном дерутся за еду. Трогательное видео модель и будущая телеведущая опубликовала в сториз в Instagram.