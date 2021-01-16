В Сети обсуждают возможную избранницу Тимати — и она копия Решетовой
Фото: @timatiofficia / Instagram
Тимати продолжает подогревать интерес поклонников к телепроекту «Холостяк», который стартует уже в марте. По слухам, именно в Новый год и первые числа января рэпер сделал свой выбор на съемках последнего выпуска шоу в Дубае. Как сообщает издание «Московский комсомолец», в Сети появилось видео, на котором звезда зажигает на вечеринке в компании жгучей брюнетки. Ей оказалась модель Анастасия Вербовая, у которой почти 200 тысяч фолловеров в Instagram. Девушка последние 3 недели провела в Дубай, как и Тимати, и делилась завораживающими фото. Сразу после предположительного окончания съемок шоу Анастасия отправилась отдыхать на Мальдивы. Фолловеры отмечают ее сходство с экс-возлюбленной рэпера, Анастасией Решетовой.
Напомним, что Тимати несколько недель не покидал Дубай, где и проходили съемки «Холостяка». Одни инсайдеры утверждали, что у рэпера есть несколько фавориток, а другие говорили, что он так и не определился с победительницей. Последнюю неделю в Сети обсуждали его возможное воссоединение с Анастасией Решетовой. Бывшие влюбленные отдыхали вместе с сыном и почти не разлучались. Однако модель опровергла информацию.
К слову, недавно мы писали, Анастасия Решетова показала семейную идиллию: Тимати с сыном дерутся за еду. Трогательное видео модель и будущая телеведущая опубликовала в сториз в Instagram.
Фото: @timatiofficia / Instagram
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