Анастасия Решетова показала семейную идиллию: Тимати с сыном дерутся за еду

Анастасия Решетова продолжать дразнить подписчиков фотографиями и видео семейной идиллии с Тимати и их сыном Ратмиром.

В их расставание никто не верил с самого начла и подписчики сочли все это хитрым пиар-ходом для шоу «Холостяк». Их подозрения усугубились после того, как Тимати и Анастасия оказались вместе в одном отеле, а в Instagram Решетовой стали появляться фотографии огромных шикарных букетов сразу после того, как в Дубай прилетел Тимати. И даже то, что сама Анастасия прокомментировала ситуацию, и заявила, что между ней и Тимати ничего нет, и хорошие отношения они поддерживают исключительно ради сына, никого не убедило.

Сегодня Анастасия опубликовала в сториз видео, на котором запечатлена самая настоящая семейная идиллия, похвастаться которой могут не все супруги. За совместным обедом Тимати пытается откусить у сына кусочек лепешки, а Ратмир смеется и забирает у папы свою еду. На следующем видео музыкант пытается «забодать» сына бокалом с соком, к огромному удовольствию ребенка.