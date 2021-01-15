Тимати показал шикарное кольцо за 16 миллионов долларов: «Она скажет "Да"?»

Тимати показал в своем Instagram шикарное кольцо с камнем в 75 карат, которое выбирает в магазине бренда Jacob&Co при непосредственном участии Джейкоба Арабо.

Стоимость кольца, по словам ювелира, составляет 16 миллионов долларов.

«Как ты думаешь, есть вариант, что мне откажут после такого предложения? Она скажет "Да"?», — интересуется Тимати у Джейкоба. Ювелир ответил, что 90% девушек однозначно ответят ему согласием.

Подписчики в комментариях гадают, для кого предназначен этот шикарный подарок и кто является его избранницей. Некоторые предположили, что кольцо для финалистки шоу «Холостяк», героем которого является Тимати.

Другие уверены, что это подарок для Анастасии Решетовой, с которой музыкант ранее расстался. В разрыв пары никто не поверил — все решили, что сделано это для того, чтобы Тимати мог принять участие в «Холостяке». Слухи о том, что Тимур и Настя все еще вместе, подогревают постоянные встречи пары, а также совместный отдых в Дубае. Сама Анастасия высказалась на этот счет и постаралась убедить поклонников, что никаких чувств у пары уже нет, и встречаются они только ради ребенка. Вопросы возникают также по поводу шикарных букетов из роз, которые появились в Instagram Анастасии.