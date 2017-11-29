48-летняя певица Татьяна Буланова выйдет замуж еще раз.

В последние дни ноября в звездной тусовке явно витал дух романтики. Несвободные знаменитости признавались в любви к супругам, кто-то свободный и очень юный — влюбился окончательно и бесповоротно, ситуацию подогревают СМИ, которые то и дело сообщают то о тайных свадьбах, то о венчаниях казалось бы уже и так крепких пар.

О своих планах высказалась и Татьяна Буланова. После болезненного расставания с супругом, который отказывается признавать развод, певица уже планирует новую свадьбу — и не одну. Женщина морально готовится быть счастливой.

«Я верю в это. А как иначе? По-другому и быть не может! Экстрасенсы мне говорили, что я и в третий раз выйду замуж, и в пятый. Но кто знает, когда это случится. Жду», — приводит слова артистки ИД «Собеседник».