Татьяна Буланова готовится к третьей свадьбе
В последние дни ноября в звездной тусовке явно витал дух романтики. Несвободные знаменитости признавались в любви к супругам, кто-то свободный и очень юный — влюбился окончательно и бесповоротно, ситуацию подогревают СМИ, которые то и дело сообщают то о тайных свадьбах, то о венчаниях казалось бы уже и так крепких пар.
О своих планах высказалась и Татьяна Буланова. После болезненного расставания с супругом, который отказывается признавать развод, певица уже планирует новую свадьбу — и не одну. Женщина морально готовится быть счастливой.
«Я верю в это. А как иначе? По-другому и быть не может! Экстрасенсы мне говорили, что я и в третий раз выйду замуж, и в пятый. Но кто знает, когда это случится. Жду», — приводит слова артистки ИД «Собеседник».
Пока Татьяна живет в одном доме с бывшим супругом. Они решили создавать видимость семьи ради своего сына. «Мы действительно официально развелись, у нас есть бумага о расторжении брака. Но мы сохранили дружественные, теплые, близкие отношения. В нашей жизни изменилось то, что мы не живем как муж и жена, не спим вместе. Но при этом пока продолжаем мирно сосуществовать в одном доме», — говорила она в одном из предыдущих интервью.
«С первым мужем также нормально общаюсь. В этом году у меня умерла мама. Первый муж присутствовал на похоронах и помогал мне, так же как и второй. У нас так много прожито вместе: один — папа старшего сына, другой — младшего сына. Как же я могу с ними не общаться? Я человек неконфликтный абсолютно. Считаю так: чем меньше врагов в жизни, тем лучше. Ни на кого зла не держу и надеюсь, что на меня тоже», — надеется звезда.
Фото: globallookpress, instagram