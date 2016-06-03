48-летняя Татьяна Буланова больше не ждет бывшего мужа
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Татьяна Буланова рассказала о новых надеждах
Популярная певица Татьяна Буланова тяжело переживала развод с футболистом Владиславом Радимовым, да и для поклонников он стал настоящей неожиданностью. Звезда была готова простить мужу измены, утешала себя историями о воссоединении пар. Наконец ее настроение изменилось.
«Я жду новой любви, готова к ней, ведь это живительная энергия, которой не надо бояться. Хочу снова ей подпитаться», — сообщила она репортерам издания «Дни.ру»
С бывшим мужем они остались друзьями, Татьяна поздравляет его с праздниками, но возвращения больше не ждет.
Новый избранник будет любить ее сильнее, чем она. «Женщина должна позволять себя любить», — уверена звезда.
Желаем Татьяне скорой встречи с ее новой «половинкой»!
Фото: starface.ru, instagram.com