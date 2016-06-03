Татьяна Буланова рассказала о новых надеждах

Популярная певица Татьяна Буланова тяжело переживала развод с футболистом Владиславом Радимовым, да и для поклонников он стал настоящей неожиданностью. Звезда была готова простить мужу измены, утешала себя историями о воссоединении пар. Наконец ее настроение изменилось.

«Я жду новой любви, готова к ней, ведь это живительная энергия, которой не надо бояться. Хочу снова ей подпитаться», — сообщила она репортерам издания «Дни.ру»

С бывшим мужем они остались друзьями, Татьяна поздравляет его с праздниками, но возвращения больше не ждет.