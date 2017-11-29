«Я влюбился и буду жениться»: сын Яны Рудковской рассказал о своей избраннице
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Гном Гномыч поделился важными планами.
Вчера вечером, возвращаясь с занятий, сын Яны Рудковской удивил маму. «Я влюбился в девочку и буду жениться», — заявил он.
Все уже решено: и где будет жить молодая семья, назначена даже дата свадьбы.
Поклонники маленького Саши Плющенко в восторге: «О Боже, прелесть какая», «Поздравляю!!! Хорошая девочка!!! Молодец», «Настоящий мужчина», — комменируют они.
Личность таинственной избранницы Гнома Гномыча остается загадкой. Возможно, это красавица-блондинка Ева Бурунова, давняя подруга мальчика, за которой он так трогательно ухаживал этой весной.
Фото: instagram