Гном Гномыч поделился важными планами.

Вчера вечером, возвращаясь с занятий, сын Яны Рудковской удивил маму. «Я влюбился в девочку и буду жениться», — заявил он.

Все уже решено: и где будет жить молодая семья, назначена даже дата свадьбы.

Поклонники маленького Саши Плющенко в восторге: «О Боже, прелесть какая», «Поздравляю!!! Хорошая девочка!!! Молодец», «Настоящий мужчина», — комменируют они.

Личность таинственной избранницы Гнома Гномыча остается загадкой. Возможно, это красавица-блондинка Ева Бурунова, давняя подруга мальчика, за которой он так трогательно ухаживал этой весной.

Фото: instagram