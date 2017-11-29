Гном Гномыч поделился важными планами.

Вчера вечером, возвращаясь с занятий, сын Яны Рудковской удивил маму. «Я влюбился в девочку и буду жениться», — заявил он.

Все уже решено: и где будет жить молодая семья, назначена даже дата свадьбы.