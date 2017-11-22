Певица ответила на обвинения критиков, осудивших ее за то, что она решилась на повторный обряд венчания.

Алла Пугачева и Максим Галкин недавно сообщили всем о важном событии в семье — они обвенчалась. Таинство прошло в одном из подмосковных храмов в присутствии близких друзей, родных и детей пары Гарри и Лизы. Правда, не все поздравили супругов от чистого сердца. Многие осудили певицу, когла-то обвенчавшуюся с экс-супругом Филиппом Киркоровым, за то, что она решилась на повторный обряд.

«Я сделала это ради детей, ради мужа, который венчался в первый раз. А вообще, браки совершаются на небесах!» — рассказала Пугачева в новом выпуске передачи «Ты не поверишь», которая выйдет в это воскресенье, 26 ноября.

Ранее Алла Борисовна написала в своем Instagram эмоциональный пост о том, что заставило ее венчаться дважды: «Я всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание и просить прощения у Бога. Это был необдуманный, спонтанный и достаточно наивный шаг. Бес попутал. Слава Богу, что мне еще можно второй раз венчаться. Сегодня это осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней. Господи! Продли мою счастливую жизнь как можно дольше в здравии и благополучии моего мужа и детей. Аминь».

Фото: starface, instagram