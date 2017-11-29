Инсайдеры сообщили о тайной свадьбе Кристины Агилеры с Мэттом Ратлером.

Они — идеальная пара: встречаются четыре года, вместе воспитывают детей, участвуют в романтических фотосессиях. В 2014 году Кристина Агилера даже обручилась с Мэттом Ратлером, а спустя 6 месяцев у них родилась дочь Саммер Рейн. Однако под венец певица не спешила. На днях американский «ОК!» со ссылкой на свои источники сообщил: звезда уже замужем.

Решение было принято в последний момент, когда пара находилась на каникулах в Венеции. «Они долго не решались сделать этот шаг, но в конце концов решили быть спонтанными... Романтическая поездка в Европу была отличным поводом скрепить их союз свадьбой», — откровенничает инсайдер.

Агилера и Ратлер обменялись клятвами прямо во время поездки на гондоле. «Они были только вдвоем, никого лишнего. Слова исходили из сердца. Будучи сильной женщиной, Кристина все-таки проронила пару слезинок», — делится источник.

Журнал сообщает: эта церемония была неофициальной, поэтому звездная пара задокументирует свои отношения весной в Калифорнии. Они уже поделились новостями с семьей и друзьями — сразу, как только вернулись.

Издание Gossip Cop, специализирующееся на проверке слухов, проверило эту информацию, и источник редакции оказался не в курсе: либо ему забыли сообщить, либо романтическая история оказалась просто очередной сказкой. Дождемся официальной информации.