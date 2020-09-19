Глафира Тарханова приготовила суперсюрприз на 3-летие младшего сына
Фото: www.instagram.com/glafiratarhanova/
19 сентября свой 3-й день рождения отмечает младший сын Глафиры Тархановой и Алексея Фаддеева Никифор. Глафира редко публикует в Сети совместные фотографии с детьми и рассказывает о своей личной жизни, однако в этот раз актриса решила поделиться радостным событием и написала обо всех этапах подготовки к торжеству. Еще в ночь перед праздником Глафира поделилась кропотливым процессом подготовки суперсюприза — актриса украсила квартиру разноцветными воздушными шарами, в том числе одним с цифрой 3. На домашнем снимке Глафира позировала в уютном платье-рубашке с праздничными украшениями в руках.
Фото: www.instagram.com/glafiratarhanova/
На утро после нескольких радостных Stories Глафира опубликовала пост, в котором описала план на грядущей день. 3-летнего малыша ожидает торт, который актриса испекла за ночь, а также насыщенная программа в компании всей дружной семьи.
Празднуем сегодня день рожденья младшего!!! 3 года волшебному пупсу!!! Щеки шикарные, пока есть, можно целовать бесконечно!!! - торт ночью испекла - шары (в сторис) стали в ночи лопаться Но часть осталась - поздравили - всех накормила - в магазин сходила - переодела - уговорила - в такси усадила едем... отдыхать
— поделилась с фолловерами Глафира Тарханова.
Пользователи Сети не остались в стороне и написали десятки поздравлений и пожеланий в комментариях: «Ура! С днем рождения!», «С Днем Рождения! Малышу расти на радость всем близким!», «Поздравляю. Вас. С. Рождения. Шикарного. Праздника», «С днем рождения пупса и прекрасную мамочку», «Глафира поздравляю с днем рождения сына», «Поздравляю. Растите большие, здоровые и красивые, как мама».
К слову, недавно мы рассказывали, как Глафира Тарханова устроила дерзкую фотосессию на улицах Москвы. Актриса призналась — сделала все, чтобы ее никто не узнал.
Фото и видео: Instagram Глафиры Тархановой
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