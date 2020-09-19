Глафира Тарханова приготовила суперсюрприз на 3-летие младшего сына

— поделилась с фолловерами Глафира Тарханова.

Пользователи Сети не остались в стороне и написали десятки поздравлений и пожеланий в комментариях: «Ура! С днем рождения!», «С Днем Рождения! Малышу расти на радость всем близким!», «Поздравляю. Вас. С. Рождения. Шикарного. Праздника», «С днем рождения пупса и прекрасную мамочку», «Глафира поздравляю с днем рождения сына», «Поздравляю. Растите большие, здоровые и красивые, как мама».

К слову, недавно мы рассказывали, как Глафира Тарханова устроила дерзкую фотосессию на улицах Москвы. Актриса призналась — сделала все, чтобы ее никто не узнал.