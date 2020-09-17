«Не боюсь вам не понравиться»: Глафира Тарханова показала правдивое селфи с веснушками на все лицо

36-летняя Глафира Тарханова опубликовала в Instagram правдивый портрет, в мельчайших подробностях показавший ее лицо и красоту. Актриса позировала без косметики и с гладко зачесанными волосами, а все ее лицо усыпано веснушками. Она призналась, что сама себя не узнала на фото.

«Я не боюсь вам не понравиться...⁣⁣ Нет идеальных людей...⁣⁣ Нет идеальных персонажей!⁣⁣ Но мы из века в век продолжаем влюбляться и верим в исключительность нашего избранника, благодаря этому заключаются браки и рождаются желанные дети.⁣⁣ А также мы влюбляемся в образы литературных и киногероев, несмотря на их недостатки и на то, что их, на самом деле, НЕТ вовсе.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Такой меня видит художника. Хотя я сама себя не узнаю...⁣⁣», — подписала она снимок.