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«Не боюсь вам не понравиться»: Глафира Тарханова показала правдивое селфи с веснушками на все лицо

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Глафира Тарханова

Фото: www.instagram.com/glafiratarhanova/

Актриса часто устраивает красивые фотосессии, где примеряет различные образы, но все время ее лицо в гриме. Теперь же она продемонстрировала свою природную красоту, и увиденное ее поклонникам понравилось.

36-летняя Глафира Тарханова опубликовала в Instagram правдивый портрет, в мельчайших подробностях показавший ее лицо и красоту. Актриса позировала без косметики и с гладко зачесанными волосами, а все ее лицо усыпано веснушками. Она призналась, что сама себя не узнала на фото.

«Я не боюсь вам не понравиться...⁣⁣ Нет идеальных людей...⁣⁣ Нет идеальных персонажей!⁣⁣ Но мы из века в век продолжаем влюбляться и верим в исключительность нашего избранника, благодаря этому заключаются браки и рождаются желанные дети.⁣⁣ А также мы влюбляемся в образы литературных и киногероев, несмотря на их недостатки и на то, что их, на самом деле, НЕТ вовсе.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Такой меня видит художника. Хотя я сама себя не узнаю...⁣⁣», — подписала она снимок.

Фото: @nikographycom

«Уф, как эффектно. Вы кажетесь такой мягкой по характеру, но внутри вас чувствуется невероятная сила И как вам удается успешно сочетать такие качества личности?», «Чудесное фото, настоящее», «Класс! Звучит, как новый челендж "я не боюсь вам не понравиться"!», «Полностью согласен, Глафира, с вами. Идеальных людей нет в принципе по красоте, но надо любить себя, и тогда все будет хорошо», «Очень красивое фото», «Глафира, мне почему-то неидеальные люди интереснее "идеальных". Условно, потому что на самом деле их нет. И мне искренне нравится, когда актриса разная по типажам, по внешности, по подаче себя», «Настоящая красавица», «Хорошее фото. Редкость такие», — прокомментировали поклонники актрисы.

А вам понравилось такое натуралистичное фото?

Фото: Instagram Глафиры Тархановой, @nikographycom

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