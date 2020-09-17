«Не боюсь вам не понравиться»: Глафира Тарханова показала правдивое селфи с веснушками на все лицо
Фото: www.instagram.com/glafiratarhanova/
36-летняя Глафира Тарханова опубликовала в Instagram правдивый портрет, в мельчайших подробностях показавший ее лицо и красоту. Актриса позировала без косметики и с гладко зачесанными волосами, а все ее лицо усыпано веснушками. Она призналась, что сама себя не узнала на фото.
«Я не боюсь вам не понравиться... Нет идеальных людей... Нет идеальных персонажей! Но мы из века в век продолжаем влюбляться и верим в исключительность нашего избранника, благодаря этому заключаются браки и рождаются желанные дети. А также мы влюбляемся в образы литературных и киногероев, несмотря на их недостатки и на то, что их, на самом деле, НЕТ вовсе.⠀ ⠀ Такой меня видит художника. Хотя я сама себя не узнаю...», — подписала она снимок.
«Уф, как эффектно. Вы кажетесь такой мягкой по характеру, но внутри вас чувствуется невероятная сила И как вам удается успешно сочетать такие качества личности?», «Чудесное фото, настоящее», «Класс! Звучит, как новый челендж "я не боюсь вам не понравиться"!», «Полностью согласен, Глафира, с вами. Идеальных людей нет в принципе по красоте, но надо любить себя, и тогда все будет хорошо», «Очень красивое фото», «Глафира, мне почему-то неидеальные люди интереснее "идеальных". Условно, потому что на самом деле их нет. И мне искренне нравится, когда актриса разная по типажам, по внешности, по подаче себя», «Настоящая красавица», «Хорошее фото. Редкость такие», — прокомментировали поклонники актрисы.
А вам понравилось такое натуралистичное фото?
Фото: Instagram Глафиры Тархановой, @nikographycom
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!