Поклонники Глафиры Тархановой обсуждают ее редкое фото с мамой: «Жизнерадостные красавицы»

Не имея возможности выехать зарубеж из-за пандемии коронавируса, многие российские знаменитости предпочли проводить время с семьей или отправились на российские курорты. Глафира Тарханова решила совместить оба этих пункта и выбрала современный санаторий рядом с северной столицей.

«Я бы тоже не поверила, если бы сама на себе все не испробовала, еще и Маму с собой взяла. Еда 10 из 10, мы были не голодные, но каждый раз в приятном удивлении, я не знала что диета может быть такой изысканной и вкусной. Сервис на высшем уровне. Уходовое, медицинское обслуживание и организация процесса через приложение в телефоне, какой кабинет и во сколько», — поделилась эмоциями она.