Поклонники Глафиры Тархановой обсуждают ее редкое фото с мамой: «Жизнерадостные красавицы»
Фото: Instagram Глафиры Тархановой
Не имея возможности выехать зарубеж из-за пандемии коронавируса, многие российские знаменитости предпочли проводить время с семьей или отправились на российские курорты. Глафира Тарханова решила совместить оба этих пункта и выбрала современный санаторий рядом с северной столицей.
«Я бы тоже не поверила, если бы сама на себе все не испробовала, еще и Маму с собой взяла. Еда 10 из 10, мы были не голодные, но каждый раз в приятном удивлении, я не знала что диета может быть такой изысканной и вкусной. Сервис на высшем уровне. Уходовое, медицинское обслуживание и организация процесса через приложение в телефоне, какой кабинет и во сколько», — поделилась эмоциями она.
Поклонники остались в восторге от фотографии мамы и дочери. Многие отметили, что Глафира очень похожа на Алену Владимировну.
«Вы прекрасныыыыы», «Вы очаровательны», «Фото замечательное», «Какие же вы обе жизнерадостные красавицы», «Сияющие», «Вы на маму очень похожи», «Мамочкина доча», «Правда похожи очень», «Конопушки такие классные», «Красота!!! Хорошего отдыха вам, Глафира», — обсуждают они.
Фото и видео: Instagram
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