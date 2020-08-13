Глафира Тарханова блеснула в бархатной комбинации с дерзким разрезом и собрала комплименты
Фото: Instagram @glafiratarhanova
Звезда блеснула в платье-комбинации длины мидакси с интригующим разрезом и ультратонкими бретелями. Базовый кофейный цвет дополняет мерцающий растительный паттерн из синего бархата. Полуприлегающий силуэт подчеркнул роскошную фигуру актрисы и тонкую талию. В рифму с нарядом подобрана и обувь, напоминающая пуанты с шелковыми завязками. От балетной пары ее отличает лишь устойчивая платформа — тоже с флористическими мотивами. Органично вписались в look броские стейтмент-украшения — многоярусный браслет, массивное кольцо и серьги в форме цветов. Завершил образ дымчатый мейкап в бронзовых тонах и естественная укладка с мягкими локонами на концах.
Фолловеры не жалели комплиментов. «Вы такая классная!», «Какая красота! И платье, и туфельки — так все подходит, очень красиво смотрится», «Как всегда прекрасна!», «Очаровательная и привлекательная девушка», «Какие милые туфельки», «Клевое платье, и сама — ах!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @glafiratarhanova
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