Глафира Тарханова блеснула в бархатной комбинации с дерзким разрезом и собрала комплименты

Звезда блеснула в платье-комбинации длины мидакси с интригующим разрезом и ультратонкими бретелями. Базовый кофейный цвет дополняет мерцающий растительный паттерн из синего бархата. Полуприлегающий силуэт подчеркнул роскошную фигуру актрисы и тонкую талию. В рифму с нарядом подобрана и обувь, напоминающая пуанты с шелковыми завязками. От балетной пары ее отличает лишь устойчивая платформа — тоже с флористическими мотивами. Органично вписались в look броские стейтмент-украшения — многоярусный браслет, массивное кольцо и серьги в форме цветов. Завершил образ дымчатый мейкап в бронзовых тонах и естественная укладка с мягкими локонами на концах.