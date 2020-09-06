Глафира Тарханова устроила дерзкую фотосессию на улицах Москвы
Фото: Instagram/ @glafiratarhanova
Поклонникам звезды российских сериалов не привыкать к смелым экспериментам Глафиры: актриса часто публикует на своей странице в Инстаграм яркие фото в необычных образах. Тарханова предстает перед подписчиками в неоновых париках и с ярким макияжем. На этот раз творческие эксперименты мамы четверых детей вышли на улицы города.
Образ у Глафиры получился дерзким и нестандартным: платиновое каре, розовая шуба с животным принтом, очки пилота и ugly shoes.
«Узнали бы меня такую на улице при встрече? Крадущийся розовый тигр», — написала Тарханова под серией снимков.
Актриса призналась, что старалась, чтобы ее никто не узнал. Не знаем, получилось ли это у Глафиры, но судя по взглядам людей, попавших на фото, она в этот день точно была в центре внимания.
Глафира Тараханова прославилась ролями в российских сериалах, среди которых «Куда течёт море», «Ведьма», «Паромщица», «У причала». Актриса замужем за коллегой по цеху - Алексеем Фадеевым. У пары подрастает четверо сыновей. Кроме актерского образования Глафира также имеет второе высшее образование по специальности психолог.
Фото и видео: Instagram
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