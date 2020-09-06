Глафира Тарханова устроила дерзкую фотосессию на улицах Москвы

Актриса призналась, что старалась, чтобы ее никто не узнал. Не знаем, получилось ли это у Глафиры, но судя по взглядам людей, попавших на фото, она в этот день точно была в центре внимания.

Глафира Тараханова прославилась ролями в российских сериалах, среди которых «Куда течёт море», «Ведьма», «Паромщица», «У причала». Актриса замужем за коллегой по цеху - Алексеем Фадеевым. У пары подрастает четверо сыновей. Кроме актерского образования Глафира также имеет второе высшее образование по специальности психолог.