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Глафира Тарханова устроила дерзкую фотосессию на улицах Москвы

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Глафира Тарханова на съемках

Фото: Instagram/ @glafiratarhanova

Актриса призналась — сделала все, чтобы ее никто не узнал.

Поклонникам звезды российских сериалов не привыкать к смелым экспериментам Глафиры: актриса часто публикует на своей странице в Инстаграм яркие фото в необычных образах. Тарханова предстает перед подписчиками в неоновых париках и с ярким макияжем. На этот раз творческие эксперименты мамы четверых детей вышли на улицы города.

Образ у Глафиры получился дерзким и нестандартным: платиновое каре, розовая шуба с животным принтом, очки пилота и ugly shoes.

«Узнали бы меня такую на улице при встрече? Крадущийся розовый тигр», — написала Тарханова под серией снимков.

Актриса призналась, что старалась, чтобы ее никто не узнал. Не знаем, получилось ли это у Глафиры, но судя по взглядам людей, попавших на фото, она в этот день точно была в центре внимания.

Глафира Тараханова прославилась ролями в российских сериалах, среди которых «Куда течёт море», «Ведьма», «Паромщица», «У причала». Актриса замужем за коллегой по цеху - Алексеем Фадеевым. У пары подрастает четверо сыновей. Кроме актерского образования Глафира также имеет второе высшее образование по специальности психолог.

Фото и видео: Instagram

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