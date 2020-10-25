Глафира Тарханова оседлала лошадь для новых нежных фото: «Амазонка»
Фото: @glafiratarhanova / Instagram
Глафира Тарханова опубликовала серию черно-белых снимков, на которых предстала в стильном образе — пышной юбке и ретро жакете. Для эффектной фотографии актриса оседлала лошадь и проехалась с ней по золотистым полям. Под снимком Глафира написала: «Читаю, слушаю, смотрю...Мы сейчас все находимся в стрессе, в мегаполисах и больших городах он увеличивается в несколько раз из-за многозадачности, мы тут встолице ВСЕ немного многодетные мамы т.к. параллельно надо решать несколько задач. А где покой?! А где отдых? Гармония??? Для меня в единении с природой...Для тех кто устал от суеты - эти кадры...Как расслабляетесь вы?»
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Читаю, слушаю, смотрю... Мы сейчас все находимся в стрессе, в мегаполисах и больших городах он увеличивается в несколько раз из-за многозадачности, мы тут встолице ВСЕ немного многодетные мамы😂 😂😂т.к. параллельно надо решать несколько задач😳 А где покой?!😬 А где отдых?🏖 Гармония???🌈 Для меня в единении с природой... Для тех кто устал от суеты - эти кадры...😁 Как расслабляетесь вы?
Фолловеры остались в восторге от новых снимков актрисы и написали: «Лепотаааа, это и природа , и вы, и этот красавец с гривой», «Очаровательны!», «Амазонка», «Глафира, вы прекрасна, как сама природа», «Чудесные фото! Прекрасный способ отдыха/расслабления/наполнения счастьем...», «Вы потрясающая актриса! Успехов вам в вашей творческой работе!», «Фото просто супер», «Красавица», «Очень красиво и душевно», «Ты очень красивая».
К слову, ранее мы писали, Глафира Тарханова показала нежное фото с мужем в 15-ю годовщину свадьбы: «Даже не верится». Актриса редко публикует в Instagram фото с супругом, но в знаменательную для семьи дату показала любимого.
А вам понравились новые фото Глафиры Тархановой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @natasupernova / Instagram
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