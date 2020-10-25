Глафира Тарханова оседлала лошадь для новых нежных фото: «Амазонка»

Фолловеры остались в восторге от новых снимков актрисы и написали: «Лепотаааа, это и природа , и вы, и этот красавец с гривой», «Очаровательны!», «Амазонка», «Глафира, вы прекрасна, как сама природа», «Чудесные фото! Прекрасный способ отдыха/расслабления/наполнения счастьем...», «Вы потрясающая актриса! Успехов вам в вашей творческой работе!», «Фото просто супер», «Красавица», «Очень красиво и душевно», «Ты очень красивая».

К слову, ранее мы писали, Глафира Тарханова показала нежное фото с мужем в 15-ю годовщину свадьбы: «Даже не верится». Актриса редко публикует в Instagram фото с супругом, но в знаменательную для семьи дату показала любимого.

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