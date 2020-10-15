Глафира Тарханова показала нежное фото с мужем в 15-ю годовщину свадьбы: «Даже не верится»

«Поздравляю! Живите вместе долго и счастливо!», «Так держать! Взаимопонимания!», «Горько!», «Вы супер!», «С годовщиной свадьбы, дорогая Глаша и Алексей! Всего вам самого наилучшего и пусть у вас будет еще много-много годовщин!», «Обалдеть! Какие вы прекрасные! Поздравляю!», — поздравили пару подписчики.

Алексей и Глафира познакомились в 2005 году на съемках фильма «Хроники ада». Актеры сразу поняли, что их чувства сильные, и, не теряя времени, поженились через три месяца после знакомства.

Во время съемок фильма «Охота на Берию» актриса уже ждала первенца Корнея, он родился в начале 2008 года. Через 2,5 года Тарханова и Фаддеев стали родителями второго мальчика Ермолая. Третий сын Гордей родился в ноябре 2012-го, а четвертый Никифор — в сентябре 2017-го.

Глафира Тарханова иногда рассказывает про своих мальчишек, но в Instagram их не показывает.

Два дня назад актриса нежно поздравила супруга с днем рождения, Алексею Фаддееву исполнилось 43 года. «Мой муж! С днем рождения! Мы рядом! Если захотите посмотреть фильм с моим мужем "Скиф", ему будет приятно», — написала тогда Тарханова.