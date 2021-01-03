Сын Пугачевой и Галкина изумительно сыграл на рояле с Николаевым: «Браво!»

К слову, недавно мы писали, как Максим Галкин поделился фото с Нового года и показал Аллу Пугачеву в шикарном наряде. Фотографией большой компании, в которой актер встречал Новый год, он поделился в своем Instagram.

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