Сын Пугачевой и Галкина изумительно сыграл на рояле с Николаевым: «Браво!»
Фото: @maxgalkinru / Instagram
Максим Галкин в своем Instagram опубликовал теплое семейное видео новогодних посиделок с родственниками и близкими друзьями семьи. Все внимание поклонников на фото было приковано к игре на рояле Гарри Галкина и Игоря Николаева. Сын Пугачевой и Галкина изумительно сыграл с музыкантом и удивил звездных родственников и друзей. Мальчика поддерживала сестра — Лиза стояла рядом и внимательно следила за братом. Отец Гарри похвалил его в Сети за изумительную импровизацию.
Фолловеры высоко оценили игру мальчика и отметили в комментариях: «Кайф, шикарно!!!!два молодца», «Хорошо, когда в доме есть музыканты,друзья музыканты-всегда можно создать атмосферу нужную.а вот у нас семья повара и бухгалтера.готовим, объедаемся и подводим итоги», «Солисту браво. Талантлив, Уверен, вдохновлен и музыкален. А вот на Аккомпаниаторе сказывается волнение,видно ,что-то ищет ,но еще не нашел. Браво!Очень круто получилось!С новым годом,Максим!Всего самого наилучшего», «Игорь так помогал, ждал, давал возможность Гарику проявить себя. Умиляюсь. Браво обоим!», «Браво!».
— написал под видео Максим Галкин.
Напомним, что звездные родители занимаются всесторонним развитием Лизы и Гарри с их раннего детства. В 7 лет двойняшки говорят уже на нескольких иностранных языках, занимаются творчеством, играют на музыкальных инструментах, отлично плавают и знают многое об окружающем мире. 1 сентября дети пошли в элитную школу, где за обучение каждого из них Максим Галкин и Алла Пугачева платят 1,6 миллиона рублей в год.
Фото: @maxgalkinru / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Максим Галкин поделился фото с Нового года и показал Аллу Пугачеву в шикарном наряде. Фотографией большой компании, в которой актер встречал Новый год, он поделился в своем Instagram.
А вам понравилась игра Гарри Галкина? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @maxgalkinru / Instagram
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