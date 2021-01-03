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Сын Пугачевой и Галкина изумительно сыграл на рояле с Николаевым: «Браво!»

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Максим Галкин с детьми

Фото: @maxgalkinru / Instagram

7-летний Гарри Галкин в паре с Игорем Николаевым на ходу сочинили мелодию и сыграли на камеру.

Максим Галкин в своем Instagram опубликовал теплое семейное видео новогодних посиделок с родственниками и близкими друзьями семьи. Все внимание поклонников на фото было приковано к игре на рояле Гарри Галкина и Игоря Николаева. Сын Пугачевой и Галкина изумительно сыграл с музыкантом и удивил звездных родственников и друзей. Мальчика поддерживала сестра — Лиза стояла рядом и внимательно следила за братом. Отец Гарри похвалил его в Сети за изумительную импровизацию.

Фолловеры высоко оценили игру мальчика и отметили в комментариях: «Кайф, шикарно!!!!два молодца», «Хорошо, когда в доме есть музыканты,друзья музыканты-всегда можно создать атмосферу нужную.а вот у нас семья повара и бухгалтера.готовим, объедаемся и подводим итоги», «Солисту браво. Талантлив, Уверен, вдохновлен и музыкален. А вот на Аккомпаниаторе сказывается волнение,видно ,что-то ищет ,но еще не нашел. Браво!Очень круто получилось!С новым годом,Максим!Всего самого наилучшего», «Игорь так помогал, ждал, давал возможность Гарику проявить себя. Умиляюсь. Браво обоим!», «Браво!».

Гарри и Игорь. Хочу поделиться с вами уникальной импровизацией! Игорь Николаев вместе с Гарри сели за рояль и, не репетируя, не договариваясь, на ходу сочинили и сыграли. Удивительно, как Гарик чувствует музыку

— написал под видео Максим Галкин.

Напомним, что звездные родители занимаются всесторонним развитием Лизы и Гарри с их раннего детства. В 7 лет двойняшки говорят уже на нескольких иностранных языках, занимаются творчеством, играют на музыкальных инструментах, отлично плавают и знают многое об окружающем мире. 1 сентября дети пошли в элитную школу, где за обучение каждого из них Максим Галкин и Алла Пугачева платят 1,6 миллиона рублей в год.

Новый год в доме Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Фото: @maxgalkinru / Instagram

К слову, недавно мы писали, как Максим Галкин поделился фото с Нового года и показал Аллу Пугачеву в шикарном наряде. Фотографией большой компании, в которой актер встречал Новый год, он поделился в своем Instagram.

А вам понравилась игра Гарри Галкина? Делитесь своим мнением в комментариях!

Фото и видео: @maxgalkinru / Instagram

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