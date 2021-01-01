Максим Галкин поделился фото с Нового года и показал Аллу Пугачеву в шикарном наряде

Максим Галкин в своем Instagram опубликовал теплое семейное фото новогодних посиделок с родственниками и близкими друзьями семьи. Все внимание поклонников на фото было приковано к Алле Борисовне, которая появилась в роскошном сверкающем наряде. На Примадонне — белое платье, блестящая накидка и серебристые туфли без каблука. Шею Пугачевой украшает крупное колье, а на руках заметны кольца с камнями.

«С Новым Годом, дорогие подписчики! Сияйте в 2021, делитесь своей радостью, берегите себя и своих родных! Спасибо, что мы вместе! Ура!», — поздравил подписчиков актер.