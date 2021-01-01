Максим Галкин поделился фото с Нового года и показал Аллу Пугачеву в шикарном наряде
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Максим Галкин в своем Instagram опубликовал теплое семейное фото новогодних посиделок с родственниками и близкими друзьями семьи. Все внимание поклонников на фото было приковано к Алле Борисовне, которая появилась в роскошном сверкающем наряде. На Примадонне — белое платье, блестящая накидка и серебристые туфли без каблука. Шею Пугачевой украшает крупное колье, а на руках заметны кольца с камнями.
«С Новым Годом, дорогие подписчики! Сияйте в 2021, делитесь своей радостью, берегите себя и своих родных! Спасибо, что мы вместе! Ура!», — поздравил подписчиков актер.
Поклонники ответили своими поздравлениями, и отметили, что Алла Борисовна выглядит великолепно:
«Аллочка Борисовна, вы такая красотуличка неописуемая», «Алла какая красивая!», «Алла Борисовна прям самая красивая», «Красивые, позитивные, милые! Спасибо вам, просто за то, что вы есть», «С Новым годом вас, Максим, вашу прекрасную семью», «Какие Вы Классные! А краше всех наша Аллочка!!», «Алла шикардосно выглядит», «Какая хорошая мама для своих детей!».
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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