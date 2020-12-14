Гарри и Лиза идут в школу, Алла Пугачева провожает: Максим Галкин показал новое семейное фото

Максим Галкин поделился очень интересной фотографией жизни своей семьи. В понедельник утром Гарри и Лиза отправились в школу. Судя по их сонным, но добродушным лицам, к образованию знаменитые детки настроены благосклонно.

Кроме Лизы и Гарри на фотографии можно разглядеть и Аллу Борисовну в домашнем халате. Выглядывая из-за угла, она с любовью смотрит на детей, как отметили подписчики Максима Галкина.

«В школу! #каждоеутро #такиживем», — подписал фотографию Максим.

Домашнее фото звездной семьи умилило поклонников:

«Видно, с удовольствием идут», «Где портфели и куча пожиток? Ведь в школу!», «Какое фото! Аллусичка прекрасна», «В глазах Аллы такое счастье, смотреть на своих ангелочков», «Лизок такая очаровательная конфетка! Гарик — красавчик!», «Мама на заднем фоне очень рада, что можно лечь поспать», «Алла там из-за угла всех приветствует, это так мило».

Ранее Максим Галкин похвастался музыкальными успехами своих талантливых детей: Гарри и Лиза сыграли великолепным дуэтом на фортепиано.