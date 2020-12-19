«Очаровательные дети»: двойняшки Галкина и Пугачевой оживленно поспорили на камеру
Фото: @maxgalkinru / Instagram
Максим Галкин порадовал миллионы поклонников новым семейным видео, в котором показал редкие кадры домашнего спора. Лиза с Гарри на камеру рассуждали о своих страхах и недовольствах, добавив, что «Одна болтушка любит другую». Весь процесс спора снимал их звездный папа Максим Галкин. Детки собрались за огромным семейным столом в гостиной. Двойняшки были одеты в строгую школьную форму, что немного озадачило поклонников, ведь видео было опубликовано в выходной день. Однако не исключено, что ролик снята ранее, ведь артисты часто делятся со своей аудиторией снимками и клипами из семейного архива.
Фолловеров умилило новое семейное видео Максима Галкина, и они написали: «Какие же они клевые. Такие уже взрослые и такие же классные, смотреть и слушать одно удовольствие», «Какой суперский вывод: "болтушка, которая любит болтушку"», «Прекрасные зайчики», «Лиза, конечно, ангел», «Супер детки», «Няшки сладкие!! у Гаррика дырочка на щечке улыбается когда не мальчик, а картинка!!!», «Очаровательные дети», «Ну,какие же они сладкие ,их невозможно не любить !», «Какие же они замечательные», «Необыкновенная девочка!».
Фото: @maxgalkinru / Instagram
Родители занимаются всесторонним развитием Лизы и Гарри с их раннего детства. В 7 лет двойняшки говорят уже на нескольких иностранных языках, занимаются творчеством, играют на музыкальных инструментах, отлично плавают и знают многое об окружающем мире. 1 сентября дети пошли в элитную школу, где за обучение каждого из них Максим Галкин и Алла Пугачева платят 1,6 миллиона рублей в год.
К слову, недавно мы писали, как Максим Галкин похвастался успехами сына и дочери на пианино: «Дуэт готов почти!». 44-летний артист опубликовал новое трогательное видео домашних уроков детей.
Фото: @maxgalkinru / Instagram
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