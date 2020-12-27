Сын Ксении Собчак в милом видео рассказал матери-гурману о своей любимой еде
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/
Четырехлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет развитым и смышленым ребенком. Ксения не перестает удивляться его интеллектуальному развитию и часто показывает малыша поклонникам.
В очередной раз она опубликовала милые утренние видео с Платоном. Сын пришел к Ксении в спальню. Там же была его бабушка Людмила Нарусова. Сначала Платон изобразил Деда Мороза, чем немало позабавил мать.
А после началась интересная беседа, во время которой мальчик рассказал матери-гурману о своей любимой еде. Ксения поинтересовалась, что ребенок любит есть больше всего. «Гречку с котлеткой», — не задумываясь ответил Платон. «А как же авокадо?», — начинает перечислять Ксения полезные продукты. «Гречку с котлеткой», — уверенно повторяет мальчик.
Поклонники Ксении Собчак много раз отмечали, что Платон растет умным не по годам и он похож на своего дедушку Анатолия Собчака. Экс-супруг Ксении Максим Виторган уверен, что у м и развитие ребенка — это заслуга его матери. В день рождения сына актер поблагодарил бывшую жену за ребенка и назвал ее супермамой.
Ранее стало известно, сколько Ксения Собчак будет платить за элитную иностранную школу, в которую пойдет учиться Платон. В этом теледива обошла даже Максима Галкина и Аллу Пугачеву. Обучение Лизы и Гарри обходится им более чем 3 млн рублей в год за двоих. Собчак расстанется с такой же суммой за одного ребенка.
Она уже готовит сына к поступлению Конкурс в престижную школу высокий, преподавание там идет на английском языке, а количество русскоговорящих детей не может превышать 25%.
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак
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