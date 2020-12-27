Сын Ксении Собчак в милом видео рассказал матери-гурману о своей любимой еде

Поклонники Ксении Собчак много раз отмечали, что Платон растет умным не по годам и он похож на своего дедушку Анатолия Собчака. Экс-супруг Ксении Максим Виторган уверен, что у м и развитие ребенка — это заслуга его матери. В день рождения сына актер поблагодарил бывшую жену за ребенка и назвал ее супермамой.

Ранее стало известно, сколько Ксения Собчак будет платить за элитную иностранную школу, в которую пойдет учиться Платон. В этом теледива обошла даже Максима Галкина и Аллу Пугачеву. Обучение Лизы и Гарри обходится им более чем 3 млн рублей в год за двоих. Собчак расстанется с такой же суммой за одного ребенка.

Она уже готовит сына к поступлению Конкурс в престижную школу высокий, преподавание там идет на английском языке, а количество русскоговорящих детей не может превышать 25%.