Виторган растрогал Сеть фотографией подросшего сына Собчак: «Лучик света папин»

«Лучик света папин», «Платон столь клев, Макс, что в Штатах уже бы снимался в рекламе», «Главное чтоб не в рекламах конституции», «Сколько же его, света, в Платоне, а», «Сынок - солнышко», «Очень хороший мальчик у Вас», «Как быстро растут чужие дети... Вроде, вот только беременность обсуждали, а Платон уже сформировавшаяся личность», - восхитились подписчики блога.

Платон — единственный ребенок Ксении Собчак, которого она родила в 2016 году. В 2019 году мама и папа мальчика объявили о расставании, сейчас телезвезда замужем за режиссером Константином Богомоловым. Максим Виторган встречается с актрисой Нино Нинидзе. Всего у него трое детей — 3-летний Платон, 19-лений Даниил и 24-летняя Полина.