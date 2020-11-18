«Мое главное счастье»: Ксения Собчак нежно поздравила сына с днем рождения
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/
Ксения Собчак души не чает в маленьком сыне Платоне. В день его рождения она трогательно поздравила его и призналась, что у нее нет никого важнее.
«Главный день календаря и мое главное счастье и радость», — нежно подписала она фотографию со счастливым и подросшим Платоном.
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/
«Ксюша, наша дорогая! Поздравляем тебя, замечательную маму! И наше солнышко! Пусть будет счастливым! Спасибо тебе и Максиму за Платончика! Крепко целуем. Эмма, Ира, Этель, Клара», — поздравил внука Эммануил Виторган. «Хороший мальчишка какой», — прокомментировала Светлана Лобода. «Всего самого сказочного на пути твоего принца! Любим сильно!», — пожелала имениннику и его матери Яна Расковалова. «Сладкий беляш», «Так на деда похож», «Какой хорошенький», «Крепкого здоровья! Копия Анатолия Собчака», — прокомментировали подписчики Ксении.
Старшая сестра (дочь Максима Виторгана) также поздравила Платона, показав нежное фото с ним.
Фото: www.instagram.com/polinavitorgan/
До того, как стать матерью, Ксения Собчак, мягко говоря, не любила детей. Несколько лет назад в Сети обсуждали новость о том, как телеведущая обозвала соседских детей, из-за которых ей мешали делать ремонт. Но после того, как у нее появился сын, мировоззрение изменилось. Она сама призналась в этом в интервью. «Раньше я ненавидела плачущих детей и их мам. А теперь, когда слышу, что ребенок плачет, сразу думаю, чем я могу ему и маме помочь», — рассказывала Ксения.
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак, Полины Виторган
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