«Мое главное счастье»: Ксения Собчак нежно поздравила сына с днем рождения

Ксения Собчак души не чает в маленьком сыне Платоне. В день его рождения она трогательно поздравила его и призналась, что у нее нет никого важнее.

«Главный день календаря и мое главное счастье и радость», — нежно подписала она фотографию со счастливым и подросшим Платоном.