Стройная Анита Цой с ярким макияжем и новой прической впечатлила фанатов: «Кто эта красотка?»

Преобразившаяся и похорошевшая Анита так впечатлила подписчиков, что они не скупились на комплименты, а некоторые и вовсе признались, что не угадали свою любимицу на фото.

«Нежность, красота души и доброе сердце — все эти качества в одном фото. Как же я вас люблю», «Когда в человеке в первую очередь видишь душу, это дорогого стоит. Вы драгоценнейшая и редчайшая, уникальная и самобытная личность», «Кто эта красотка на фото?», «Стройняшка, скромняшка, талантище», «Анита, карантин обычно всем пошел на на плюс, а вам на минус. Все набрали по 10 кг, а вы так похудели», «Простите, но я вас и не узнала! Вы мне сейчас нравитесь больше», «Прекрасная», — написали подписчики в Instagram.

Напомним, что во время весенней самоизоляции Анита боролась с коронавирусом. Артистка провела в больнице несколько недель, где ее спасали интенсивной терапией и кислородной маской. Цой держалась бодро, отмечая, что ее голыми руками не возьмешь.

Ранее Анита в день рождения мамы показала редкие фото из семейного альбома и хвасталась образом блондинки для съемок в журнале.