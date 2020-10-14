Стройная Анита Цой с ярким макияжем и новой прической впечатлила фанатов: «Кто эта красотка?»
Фото: www.instagram.com/anitatsoy/
Анита Цой разместила в микроблоге стильное фото, сделанное в студии во время съемки видео. В кадре заметно постройневшая Анита позирует с ярким макияжем с акцентом на глаза и с новой стильной прической. Точеную фигуру артистки подчеркнуло светлое приталенное платье средней длины, а завершили образ черные туфли-лодочки на высоком каблуке.
Преобразившаяся и похорошевшая Анита так впечатлила подписчиков, что они не скупились на комплименты, а некоторые и вовсе признались, что не угадали свою любимицу на фото.
«Нежность, красота души и доброе сердце — все эти качества в одном фото. Как же я вас люблю», «Когда в человеке в первую очередь видишь душу, это дорогого стоит. Вы драгоценнейшая и редчайшая, уникальная и самобытная личность», «Кто эта красотка на фото?», «Стройняшка, скромняшка, талантище», «Анита, карантин обычно всем пошел на на плюс, а вам на минус. Все набрали по 10 кг, а вы так похудели», «Простите, но я вас и не узнала! Вы мне сейчас нравитесь больше», «Прекрасная», — написали подписчики в Instagram.
Напомним, что во время весенней самоизоляции Анита боролась с коронавирусом. Артистка провела в больнице несколько недель, где ее спасали интенсивной терапией и кислородной маской. Цой держалась бодро, отмечая, что ее голыми руками не возьмешь.
Ранее Анита в день рождения мамы показала редкие фото из семейного альбома и хвасталась образом блондинки для съемок в журнале.
Фото и видео: Instagram Аниты Цой
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