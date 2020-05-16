Похудевшая Анита Цой о самоизоляции: «Уже месяц чувствую себя человеком»

Самоизоляция — очень непростое время, которое не может не сказаться на физической форме. Знаменитости — не исключение из правил. Пока одни честно признаются, сколько килограммов прибавили за недели, проведенные дома, другие радуются тому, что успешно избавляются от набранного ранее. Например, Анита Цой наслаждается тем, что благодаря самоизоляции стала регулярно заниматься спортом и теперь наблюдает за трансформацией своей фигуры: «Скажу честно, в нашем обычном артистическом графике нет места плановым, постоянным тренировкам. И всё из-за ненормированного ритма жизни: перелёты, смены часовых поясов, недосыпы, разные климатические условия, нелучший режим и качество питания. Мы можем пытаться и сильно стараться наладить спортивный режим, но это сделать непросто. Всё равно поздно или рано происходит сбой, после чего остаётся внутренняя жуткая неудовлетворённость собой.

Сейчас, на самоизоляции, я кайфую!☺ Наконец-то, появилась нормальная возможность заниматься спортом с тренером online и по расписанию. Уже месяц чувствую себя ЧЕЛОВЕКОМ!😁 Тело с каждым днём хорошеет и подтягивается. Я кое-где даже схуднула.🙈😝 Листай фото и лайкай!😘 Муж, аж, заглядываться стал. На работу не выгонишь. 😂 Короче, мои любимые, есть плюсы в самоизоляции! Вы не находите? Что вы хорошего нашли в нашем «заключении"?».