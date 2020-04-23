Анита Цой стала яркой блондинкой для съемки в журнале
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Анита Цой появилась на обложке популярного журнала. Для фотосъемки 49-летняя артистка сменила имидж, перевоплотившись из шатенки в яркую блондинку. Для съемки стилисты сделали Аните нежный макияж и подобрали шелковое платье светло-голубого оттенка.
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Увидела в свежем номере журнала "Теленеделя" интервью со мной «Семья сейчас проходит проверку на прочность».😁 Как не поругаться и не развестись, находясь на самоизоляции, почему во время карантина нельзя читать чужие смски, рецепт антикризисного салата, а также, о том, почему я хочу создать школу невест.☺💍🧖♀️ Самое время почитать и обсудить. Как думаете? #АнитаЦой #теленеделя #самоизоляция
«Анита! Мало того, что вы сногсшибательно выглядите, так вы еще и мудрая», «Вы красотка необыкновенная», «Весенняя,легкая обложка получилась», «Вы стали блондинкой?», «Красавица и умница», «Какой необычный и яркий образ! Замечательный!», — оценили поклонники преображение Аниты Цой.
Певица легко меняет имидж и показывает новые образы в Instagram. Еще несколько месяцев назад она носила длинные прямые волосы, после отрезала локоны и сделала дерзкую короткую стрижку с кудрями.
А недавно Цой показала, как выглядит дома во время самоизоляции.
А какой образ Аниты вам нравится больше?
Фото и видео: Instagram
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