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Анита Цой стала яркой блондинкой для съемки в журнале

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Анита Цой

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Певица сменила имидж и появилась на обложке с непривычным для себя цветом волос.

Анита Цой появилась на обложке популярного журнала. Для фотосъемки 49-летняя артистка сменила имидж, перевоплотившись из шатенки в яркую блондинку. Для съемки стилисты сделали Аните нежный макияж и подобрали шелковое платье светло-голубого оттенка.

«Анита! Мало того, что вы сногсшибательно выглядите, так вы еще и мудрая», «Вы красотка необыкновенная», «Весенняя,легкая обложка получилась», «Вы стали блондинкой?», «Красавица и умница», «Какой необычный и яркий образ! Замечательный!», — оценили поклонники преображение Аниты Цой.

Певица легко меняет имидж и показывает новые образы в Instagram. Еще несколько месяцев назад она носила длинные прямые волосы, после отрезала локоны и сделала дерзкую короткую стрижку с кудрями.

А недавно Цой показала, как выглядит дома во время самоизоляции.

А какой образ Аниты вам нравится больше?

Фото и видео: Instagram

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