Анита Цой стала яркой блондинкой для съемки в журнале

«Анита! Мало того, что вы сногсшибательно выглядите, так вы еще и мудрая», «Вы красотка необыкновенная», «Весенняя,легкая обложка получилась», «Вы стали блондинкой?», «Красавица и умница», «Какой необычный и яркий образ! Замечательный!», — оценили поклонники преображение Аниты Цой.

Певица легко меняет имидж и показывает новые образы в Instagram. Еще несколько месяцев назад она носила длинные прямые волосы, после отрезала локоны и сделала дерзкую короткую стрижку с кудрями.

А недавно Цой показала, как выглядит дома во время самоизоляции.

А какой образ Аниты вам нравится больше?