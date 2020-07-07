Заразившаяся коронавирусом Анита Цой вышла на связь в кислородной маске: «Нас голыми руками не возьмешь»

49-летняя Анита Цой уже больше недели находится в московской больнице №52, где ее лечат от коронавируса. Как только ей стало немного легче, артистка записала обращение к поклонникам.

«Без кислородной маски я пока не могу, но количество таблеток уже уменьшили. Наверное, это последние дрыгания коронавируса. Нас голыми руками не возьмешь. Еще неделька и выпишут. Будьте бдительны, ковид не дремлет», — сказала она.