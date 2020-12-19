«Шикарная!» Младшая красотка-дочь Екатерины Стриженовой отмечает 20-летие
Фото: @strizs / Instagram
Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых выросла настоящей красавицей. В свои 20 лет Саша успела сняться в нескольких фильмах, дебютировать на известном балу и поступить в один из лучших вузов страны МГУ. В свой день рождения под снимком Саша оставила подвела итоги года и оставила пожелания для своих поклонников: «Ну что ж, 20 лет. Не верится) Есть ощущение, что нужно подводить какие-то итоги и строить планы на ближайшее десятилетие. Пожалуй, этим и займусь) Хочется просто чтобы следующий год моей жизни прошёл спокойнее, чем этот (в силу всех событий в мире), чтобы все задуманное получилось осуществить, и чтобы он был для меня успешным и счастливым. И каждому из вас я хочу пожелать того же! В свои 20 лет, смотря на людей рядом со мной - я счастлива. При чем счастлива по всех смыслах! Раз меня окружают такие люди, значит я делаю все правильно».
Фолловеры поспешили поздравить Сашу с 20-летием и написали в комментариях: «Утонченная красавица!», «У шикарная! С твоим днем, жду встречииии», «Поздравляю вас! Исполнение всех желаний и планов, пректов», «С днём рождения!!! Здоровья,счастья, любви, всего самого доброго и светлого!!!», «Поздравляю с днем рождения!!! Здоровья, счастья, благополучия, любви, исполнения желаний», «Сашуля! Желаю тебе счастья,здоровья, всего самого незабываемого... ».
К слову, недавно мы писали, как Екатерина Стриженова блеснула стройными бедрами в юбке-карандаше. Екатерина Стриженова вышла в эфир в элегантном образе, который подчеркнул изгибы стройной фигуры. 52-летняя звезда телеэкранов смело демонстрирует стройные бедра и дает подсказки, как не выглядеть скучно в базовой одежде темных цветов.
Фото: @strizs / Instagram
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