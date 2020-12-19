«Шикарная!» Младшая красотка-дочь Екатерины Стриженовой отмечает 20-летие

Фолловеры поспешили поздравить Сашу с 20-летием и написали в комментариях: «Утонченная красавица!», «У шикарная! С твоим днем, жду встречииии», «Поздравляю вас! Исполнение всех желаний и планов, пректов», «С днём рождения!!! Здоровья,счастья, любви, всего самого доброго и светлого!!!», «Поздравляю с днем рождения!!! Здоровья, счастья, благополучия, любви, исполнения желаний», «Сашуля! Желаю тебе счастья,здоровья, всего самого незабываемого... ».

К слову, недавно мы писали, как Екатерина Стриженова блеснула стройными бедрами в юбке-карандаше. Екатерина Стриженова вышла в эфир в элегантном образе, который подчеркнул изгибы стройной фигуры. 52-летняя звезда телеэкранов смело демонстрирует стройные бедра и дает подсказки, как не выглядеть скучно в базовой одежде темных цветов.