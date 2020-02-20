«Не люблю февраль! В моей жизни он всегда оказывался самым пасмурным, холодным и сырым. Состояние, когда устал от зимы и жаждешь солнца и тепла», — написала она, поблагодарив команду InStyle.«Красивые! Как сестрички», «Как две сестры», «Какие же вы красавицы!!!!!!!!!!!! Девочки!!!!!! Просто куколки!!!!!! Одна лучше другой!!!!!!», «Вы красивы в любом месяце года», — комментируют подписчики блога телезвезды. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!