Екатерина Стриженова блеснула стройными бедрами в юбке-карандаше

Ведущая смотрится максимально эффектно в одежде по фигуре и часто использует этот прием. На этот раз Стриженова замиксовала образ из классической юбки-карандаша черного цвета с блузой свободного силуэта. Лаконичный дизайн компенсируют детали: кокетливый каплевидный вырез, драпировки, «драматичные» рукава. А в главной роли — глубокий оттенок хвои, который ведущей определенно к лицу. В рифму с ним — пара серег-пусетов с изумрудами. Образ дополняет простая прическа с собранными волосами и легким объемом, дымчатый мейкап и помада, приближенная к естественному тону губ.

Не так давно Екатерина Стриженова отпраздновала годовщину со дня свадьбы с мужем Александром — пара в браке уже более 30 лет. Подробнее о том, как красавица-жена поздравила супруга, читайте на Passion.ru.