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Екатерина Стриженова блеснула стройными бедрами в юбке-карандаше

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Екатерина Стриженова показала элегантный образ с юбкой-карандашом и блузой изумрудного цвета

Фото: Instagram @strizhenovae

Екатерина Стриженова вышла в эфир в элегантном образе, который подчеркнул изгибы стройной фигуры. 52-летняя звезда телеэкранов смело демонстрирует стройные бедра и дает подсказки, как не выглядеть скучно в базовой одежде темных цветов.

Ведущая смотрится максимально эффектно в одежде по фигуре и часто использует этот прием. На этот раз Стриженова замиксовала образ из классической юбки-карандаша черного цвета с блузой свободного силуэта. Лаконичный дизайн компенсируют детали: кокетливый каплевидный вырез, драпировки, «драматичные» рукава. А в главной роли — глубокий оттенок хвои, который ведущей определенно к лицу. В рифму с ним — пара серег-пусетов с изумрудами. Образ дополняет простая прическа с собранными волосами и легким объемом, дымчатый мейкап и помада, приближенная к естественному тону губ.

Не так давно Екатерина Стриженова отпраздновала годовщину со дня свадьбы с мужем Александром — пара в браке уже более 30 лет. Подробнее о том, как красавица-жена поздравила супруга, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @strizhenovae

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