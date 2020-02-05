«Что за топ модель»: в Сети обсуждают новую стрижку младшей дочери Екатерины Стриженовой
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Саши Стриженовой
20-летняя Саша Стриженова опубликовала новые фотографии.
Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых выросла настоящей красавицей. На днях она слегка изменила длину волос, и подписчики ее блога остались в восторге от новых фотографий, которыми она поделилась.
«О МАЙ ГАД», «Тебе очень идет новая стрижка», «Свежак! Обожаю такую длину», «Стрижка суперрр», «Шикарная красотка», «Вау! Сводишь с ума», «Сашуля красавица», «Что за топ модель», — обсуждают в комментариях.
А вам понравился новый образ?
Фото и видео: instagram
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