Мимими дня: маленький внук Екатерины и Александра Стриженовых пошел на «развивашки»
Фото: Instagram Екатерины Стриженовой
Поклонники Александра и Екатерины Стриженовых внимательно следят за тем, как растет внук этой красивой пары. Новое видео, которое разместила телеведущая в блоге, растрогало многих из них.
«Петя встретил своего кумира! Какое счастье, что есть такие потрясающие педагоги! Петя Петрович готов теперь хоть каждый день ходить на уроки», - написала звездная бабушка.
«Какая прелесть», «Как Петя реагирует на занятия - несколько раз посмотрела)) прелестный ребенок», «Какой он очаровательный у Вас», «Ну как ТАК быть похожим на деда», «Очень похож на деда Сашу, красивый и умный малыш», «Вылитый дедушка», «Действительно, копия дедушки», «Маленький очаровашка», «Готовый актер», «Какой милый малыш, так и хочется потискать», «Кукленок сладенький», «Божески, он как ангелочек», «Петя копия деда. Славный малыш», - обсуждают в комментариях.
Занятия с преподавателем также практикует дочь Леры Кудрявцевой, звездная мама часто делится ее успехами.
Фото и видео: Instagram/@strizhenovae
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