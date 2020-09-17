Мимими дня: маленький внук Екатерины и Александра Стриженовых пошел на «развивашки»

Поклонники Александра и Екатерины Стриженовых внимательно следят за тем, как растет внук этой красивой пары. Новое видео, которое разместила телеведущая в блоге, растрогало многих из них.

«Петя встретил своего кумира! Какое счастье, что есть такие потрясающие педагоги! Петя Петрович готов теперь хоть каждый день ходить на уроки», - написала звездная бабушка.