Страсть Бузовой и поцелуй Тодоренко: чем запомнился новый выпуск «Ледникового периода»

К слову, недавно мы писали, как прошел седьмой выпуск шоу «Ледниковый период». Темой нового этапа стало русское кино. Участники подошли к постановке номеров с особым трепетом, вспомнив любимые фильмы. Ольга Бузова, получившая в новом выпуске немало критики, выбрала с Дмитрием Соловьем для нового выхода фильм «Экипаж».

А кто из участников впечатлил больше всего? Делитесь своим мнением в комментариях!