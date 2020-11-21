Страсть Бузовой и поцелуй Тодоренко: чем запомнился новый выпуск «Ледникового периода»
Фото: YouTube / Первый канал
Темой нового этапа стали вечные хиты. В восьмом выпуске 11 пар участников катались под мировые шлягеры. Так, Влад Соколовский и Екатерина Боброва выбрали для своего выступления хит Майкла Джексона «Earth Song», а Ольга Кузьмина и Александр Энберт отжигали под «Survivor». Ольга Бузова выступала на пределе возможностей и после своего номера рыдала так, как никогда прежде. Татьяна Навка похвалила телеведущую за сложные поддержки и испанскую страсть, которую ей удалось передать: «Оля, в правую сторону делать беговые шаги сложно даже нам, взрослым спортсменам. Мне нравится твой элемент на коленях, я и сама его очень люблю. Вставляй его в каждую программу!». Сама Ольга написала трогательный пост в Сети: «Мои хорошие...иногда не хочется ничего говорить, а хочется, что бы Вы просто посмотрели на наш 8 прокат, в который мы вложили всю душу и сердце, все силы и желание остаться в проекте, и продолжать радовать Вас, нашего любимого зрителя».
Регина Тодоренко и Роман Костомаров представили чувственный номер. Телеведущая в нежном образе поразила поклонников легкостью исполняемых поддержек и артистизмом. Звезда облачились в белоснежное воздушное платье и сделала легкий макияж с белыми стрелками. В новом выпуске Регина Тодоренко рассказала, как за нее переживает 80-летний дедушка. «Моему дедушке 80 лет. Он говорит: «Боже, это же так страшно, это же так опасно! Пускай этот конь тебя держит крепче». Программу пара закончила нежным поцелуем.
Фото: YouTube / Первый канал
Влад Топалов и Елена Ильиных снова показали страстный номер. Фигуристка появилась в алом мини, добавив пикантности программе. Печальным моментом шоу стало падение Марии Луговой. Однако первыми на вылет стали пара Топалова и Ильиных и Волосожар и Пронин.
К слову, недавно мы писали, как прошел седьмой выпуск шоу «Ледниковый период». Темой нового этапа стало русское кино. Участники подошли к постановке номеров с особым трепетом, вспомнив любимые фильмы. Ольга Бузова, получившая в новом выпуске немало критики, выбрала с Дмитрием Соловьем для нового выхода фильм «Экипаж».
А кто из участников впечатлил больше всего? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: YouTube / Первый канал, Instagram
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