«Восхитительная!»: Татьяна Навка восхитила подписчиков

Дополнили аутфит звезды черные кожаные лодочки на шпильках и массивные золотистые серьги. Образ получился очень элегантным, женственным и в то же время современным, согласитесь?

Поклонники знаменитости позитивно отреагировали на новую фотографию артистки. В комментариях под публикацией они написали множество приятных слов.

«Вы такая уверенная в себе! Восхищаюсь вами!», «Очень изящная и нежная», «Фотография отличная и Танюша очень эффектная», «Юбка огонь. Тоже хочу такой наряд», «Очень элегантная женщина», «Как всегда самая красивая», «Прелесть просто», «Сногсшибательна», «Неподражаемая и эффектная Татьяна», «Элегантность, красота и стиль. Супер!», – пишут фигуристке восторженные фолловеры.

А вам понравился образ Татьяны Навки? Делитесь своими ответами в комментариях!