«Когда папа будет со мной жить?»: дочка Риты Дакоты и Влада Соколовского спрашивает про отца

«Недавно Мия начала задавать мне неудобные вопросы. ⠀ «А почему папа не живёт с нами в одном доме?», «А он когда-нибудь будет со мной жить?», «Я хочу, чтобы папа спал со мной в кроватке». ⠀ Это вызывает во мне самые разные чувства.. От невыносимой горечи, что мой ребёнок, который заслуживает всего самого лучшего, никогда не узнаёт радости полной семьи, до невероятного счастья, что у Мии вообще есть папа, живой и невредимый, и что она так сильно любит его, а это очень важно для девчонки. ⠀ Я общалась с разными психологами и читала литературу, советовалась с духовным наставником и много «ходила в этот вопрос» в медитациях. И вот что я думаю.. ⠀ Ребёнку всегда нужно говорить правду. Адаптированную, мягкую для психики трёхлетки, но всё же правду.», — пишет певица.

Дакота заявила, что любви ее дочери хватает: «Мия любит маму с папой. А ещё она любит Феда и Лину, и это у них чертовски взаимно. ⠀ Так вышло, что у Мии чуток «другая семья», не как у других деток. В этом есть множество минусов, которые конечно во мне болят, особенно в моменты, когда она спрашивает такие вещи, чего уж там.. Но есть и очевидный огромный плюс - в ее семье теперь больше людей, которые её очень любят»

Подписчики высказали свое мнение по этому вопросу:

«Лина это новая девушка Влада?», «Рита, а как бы Вы ответили ребёнку, у которого папа алкоголик и его попросту нет в жизни ребёнка? Моя 3 летка пока не спрашивает, но интересно Ваше мнение» , «Подарите ей сестрёнку или братика» , «Семья, в которой родители несчастливы, не любят друг друга, бесконечные скандалы, разве нужна ребёнку?» , «Фед отлично гармонирует в вашей семье. И Мия хорошо к нему относится,это очень заметно.Влад всегда рядом и это самое главное, остальное она поймёт когда станет чуть взрослее».