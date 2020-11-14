Авантюристка Тодоренко и стюардесса Бузова: чем запомнился новый выпуск «Ледникового периода»
Фото: YouTube / Первый канал
Темой нового этапа стало русское кино. Участники подошли к постановке номеров с особым трепетом, вспомнив любимые фильмы. Ольга Бузова, получившая в новом выпуске немало критики, выбрала с Дмитрием Соловьем для нового выхода фильм «Экипаж». Представ в специальной форме пилота и стюардессы, звезды исполнили эффектный номер со сложными поддержками. Снимки и видео тренировки Ольга опубликовала на своей странице в Instagram, добавив в описании: «Также, не буду вас томить, и держать интригу, тем более уже некоторые регионы начинали смотреть ЛП - мы в номинации. Меня воспитали правильно, я не буду спорить или обсуждать оценки жюри. Но они были самые низкие ... Моя семья, команда и коллеги по шоу, досмотрев номер, именно про этот номер - говорили... «Да это 6.0» Но по мнению жюри, он оказался худшим».
Регина Тодоренко и Роман Костомаров представили чувственный номер «Сибирский цирюльник». Звезды облачились в ретрокостюмы и исполнили танец на льду, удивив судей своим артистизмом. Члены жюри с восхищением наблюдали за прокатом звездной пары, однако не обошлось и без критики. Илья Авербух и Елена Исинбаева за время эфира успели поспорить за оценки пары. Регина поблагодарила прыгунью за слова мотивации: «Вижу, что многие из вас не согласны с оценками членов жюри, но каждый имеет право на собственное мнение, и я его уважаю и ценю! Фигурное катание - это очень субъективный вид спорта, и он становится ещё субъективнее, когда на льду непрофессиональные ребята (артисты) стараются выжать максимум, стоя на коньках всего 4 месяца. И я благодарна @isinbaevayelena за стимул и за веру в то, что я обязательно смогу ещё больше! это важно, чтобы развиваться и покорять новые вершины!».
Выступление Ирины Пеговой удивило красотой образом и поддержками. Звезда предстала перед зрителями в полупрозрачной блузе и пышной коричневой юбке, тогда как ее партнер выбрал скромный жилет в клетку и рубашку. Актрисе даже удалось усесться в раритетный автомобиль на льду.
Среди остальных участников программы особенно запомнился номер Вячеслава Чепурченко и Яны Хохловой, которые отожгли под «Смуглянку» из картины «В бой идут одни старики». Влад Топалов надел белый китель адмирала Колчака, а Ольга Кузьмина – шапку-ушанку, как у Тоси Кислицыной. Владу Соколовскому и Екатерине Бобровой достался вальс из драмы «Мой ласковый и нежный зверь». Несмотря на знаменитую музыку Евгения Доги, Татьяна Анатольевна прокатом осталась недовольна: «Я не успевала смотреть на ваш артистизм – Влад все время спотыкался. Он четыре раза споткнулся. Случайно не было падения!»
К слову, мы писали, как прошел шестой выпуск любимого многими шоу о фигурном катании. Темой нового этапа стали «Мюзиклы». Участники шоу как всегда смогли удивить как и судей, так и зрителей. Одним из звездных гостей, кстати, стал «король российской эстрады» Филипп Киркоров. Он выступал в качестве члена жюри.
А за какую пару болеете вы? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: Instagram
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