Авантюристка Тодоренко и стюардесса Бузова: чем запомнился новый выпуск «Ледникового периода»

Среди остальных участников программы особенно запомнился номер Вячеслава Чепурченко и Яны Хохловой, которые отожгли под «Смуглянку» из картины «В бой идут одни старики». Влад Топалов надел белый китель адмирала Колчака, а Ольга Кузьмина – шапку-ушанку, как у Тоси Кислицыной. Владу Соколовскому и Екатерине Бобровой достался вальс из драмы «Мой ласковый и нежный зверь». Несмотря на знаменитую музыку Евгения Доги, Татьяна Анатольевна прокатом осталась недовольна: «Я не успевала смотреть на ваш артистизм – Влад все время спотыкался. Он четыре раза споткнулся. Случайно не было падения!»

К слову, мы писали, как прошел шестой выпуск любимого многими шоу о фигурном катании. Темой нового этапа стали «Мюзиклы». Участники шоу как всегда смогли удивить как и судей, так и зрителей. Одним из звездных гостей, кстати, стал «король российской эстрады» Филипп Киркоров. Он выступал в качестве члена жюри.

А за какую пару болеете вы? Делитесь своими ответами в комментариях!