Стало известно, как 72-летний Валерий Леонтьев спасается от коронавируса
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Фото: Starface
В последние недели складывается напряженная обстановка с заболеваемостью коронавирусом. Статистика заболевших и умерших бьет рекорды. Среди тех, кто оказывается на больничной койке, немало и известных людей. Так, в больнице уже три недели находится Лариса Гузеева, врачи спасают жизнь Валерия Гаркалина. Но есть и хорошие новости: на днях из больницы выписали похудевшего до 36 кг фронтмена группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина.
В октябре в ковидной больнице оказался и Валерий Леонтьев. Но, благодаря тому, что артист ранее вакцинировался, болезнь не перешла в тяжелую стадию. Поэтому в клинике он пробыл недолго, по сравнению с коллегами.
Недавно появились слухи, что артист завершил карьеру. Но он развеял эти домыслы, сообщив в интервью «Пятому каналу», что не собирается расставаться с любимой работой. 1Продолжаю тянуть лямку, коллектив кормить надо», — прокомментировал певец.
72-летний артист всегда боялся слечь с коронавирусом. И теперь стало известно, как он бережется от вируса. В числе первых Леонтьев вакцинировался от заразы, прививку сделал в Москве, а также сократил количество выступлений и сузил круг общения, рассказал он в интервью «Комсомольской правде».
Напомним, в реанимации находится известный певец Александр Серов, течение болезни осложняет наличие у него сахарного диабета.
Фото и видео: Instagram, Starface, youtube-канал Валерий Леонтьев/ программа «Валерий Леонтьев. Я еще не жил»