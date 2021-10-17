Стало известно, как 72-летний Валерий Леонтьев спасается от коронавируса

В октябре в ковидной больнице оказался и Валерий Леонтьев. Но, благодаря тому, что артист ранее вакцинировался, болезнь не перешла в тяжелую стадию. Поэтому в клинике он пробыл недолго, по сравнению с коллегами.

Недавно появились слухи, что артист завершил карьеру. Но он развеял эти домыслы, сообщив в интервью «Пятому каналу», что не собирается расставаться с любимой работой. 1Продолжаю тянуть лямку, коллектив кормить надо», — прокомментировал певец.

72-летний артист всегда боялся слечь с коронавирусом. И теперь стало известно, как он бережется от вируса. В числе первых Леонтьев вакцинировался от заразы, прививку сделал в Москве, а также сократил количество выступлений и сузил круг общения, рассказал он в интервью «Комсомольской правде».

Напомним, в реанимации находится известный певец Александр Серов, течение болезни осложняет наличие у него сахарного диабета.