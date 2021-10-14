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Похудевшего из-за ковида до 36 кг Владимира Бурдина выписали из больницы
Основателя группы «Смысловые галлюцинации» музыканта Владимира Бурдина выписали из больницы после почти 2-месячного лечения от коронавируса. Исполнитель находился в клинике с 26 августа. На момент выписки артист весит всего 36 кг.
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Фото: Владимир Бурдин/Youtube.com
Как сообщает Telegram-канал 112, поражение легких Владимира составляло 80%. Длительное время артист находился на аппарате искусственной вентиляции легких и врачам пришлось поместить его в медикаментозный сон.
После выписки Бурдину предстоит длительное восстановление. Он сильно похудел в весе до 36 кг.
Владимир Бурдин родился в 1973 году и является одним из основателей знаменитой рок-группы «Смысловые галлюцинации». Последние годы артист выступает сольно. Его хиты исполняют такие группы как: «Пилот», «Ковчег», «Группа альтернативного попса»
Фото: Владимир Бурдин/Youtube.com