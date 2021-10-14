Похудевшего из-за ковида до 36 кг Владимира Бурдина выписали из больницы

Как сообщает Telegram-канал 112, поражение легких Владимира составляло 80%. Длительное время артист находился на аппарате искусственной вентиляции легких и врачам пришлось поместить его в медикаментозный сон.

После выписки Бурдину предстоит длительное восстановление. Он сильно похудел в весе до 36 кг.

Владимир Бурдин родился в 1973 году и является одним из основателей знаменитой рок-группы «Смысловые галлюцинации». Последние годы артист выступает сольно. Его хиты исполняют такие группы как: «Пилот», «Ковчег», «Группа альтернативного попса»