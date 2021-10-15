Госпитализированная Гузеева обратилась к поклонникам и призналась, что не ценила свое счастье

Лариса Гузеева пообщалась со своими поклонниками из больницы, поблагодарила их за заботу и поделилась видео, где она, по ее словам, была очень счастлива, хотя и не понимала этого.

«Я была счастлива и не знала об этом. Берегите себя! Ни к чему не призываю — вы и так знаете, как жить! Спасибо за поддержку и любовь! Ваша доброта бесконечна! Прекрасные мои друзья, я пока в Коммунарке. Три недели. Всех обнимаю крепко!», — написала она.