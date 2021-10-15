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Госпитализированная Гузеева обратилась к поклонникам и призналась, что не ценила свое счастье

Телеведущая находится в больнице с коронавирусом и периодически рассказывает своим поклонникам, как справляется с болезнью. Хотя ее состояние не вызывает беспокойства у врачей, она признается, что с нетерпением ждет выписки.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лариса Гузеева плавает в море

Фото: @larisa_guzeeva

Лариса Гузеева пообщалась со своими поклонниками из больницы, поблагодарила их за заботу и поделилась видео, где она, по ее словам, была очень счастлива, хотя и не понимала этого.

«Я была счастлива и не знала об этом. Берегите себя! Ни к чему не призываю — вы и так знаете, как жить! Спасибо за поддержку и любовь! Ваша доброта бесконечна! Прекрасные мои друзья, я пока в Коммунарке. Три недели. Всех обнимаю крепко!», — написала она.

Напомним, Гузееву увезли в больницу с коронавирусом, когда она вернулась из рабочей поездки в Крым.

Супруг телеведущей рассказал, что делать прививку от коронавируса Гузеева отказалась:

«У нас в столичных ресторанах и кафе сегодня более 98% сотрудников прошли вакцинацию. И я всех призываю сделать прививки от коронавируса, это реальный шанс спасти людей. Вот вам личный пример: у нас в семье я вакцинировался, сын и дочь вакцинировались, Ларису убеждали — ты тоже привейся. Она — отказалась. И поехала на съемки в Крым. Несколько дней буквально, и вот результат, вы знаете», — заявил Игорь Бухаров.