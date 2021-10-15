Госпитализированная Гузеева обратилась к поклонникам и призналась, что не ценила свое счастье
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @larisa_guzeeva
Лариса Гузеева пообщалась со своими поклонниками из больницы, поблагодарила их за заботу и поделилась видео, где она, по ее словам, была очень счастлива, хотя и не понимала этого.
«Я была счастлива и не знала об этом. Берегите себя! Ни к чему не призываю — вы и так знаете, как жить! Спасибо за поддержку и любовь! Ваша доброта бесконечна! Прекрасные мои друзья, я пока в Коммунарке. Три недели. Всех обнимаю крепко!», — написала она.
Напомним, Гузееву увезли в больницу с коронавирусом, когда она вернулась из рабочей поездки в Крым.
Супруг телеведущей рассказал, что делать прививку от коронавируса Гузеева отказалась:
«У нас в столичных ресторанах и кафе сегодня более 98% сотрудников прошли вакцинацию. И я всех призываю сделать прививки от коронавируса, это реальный шанс спасти людей. Вот вам личный пример: у нас в семье я вакцинировался, сын и дочь вакцинировались, Ларису убеждали — ты тоже привейся. Она — отказалась. И поехала на съемки в Крым. Несколько дней буквально, и вот результат, вы знаете», — заявил Игорь Бухаров.