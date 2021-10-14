passion.ru
1 мин.

Положительная динамика: Валерий Гаркалин вышел из комы

67-летний народный артист России Валерий Гаркалин вышел из комы. 2 октября актер был госпитализирован в московскую больницу с коронавирусом и поражением легких на 25%. За несколько следующих дней ситуация ухудшилась — Гаркалина подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Сегодня, 14 октября, состояние артиста улучшилось.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Валерий Гаркалин

Фото: Natalya Loginova/Russian Look

«В состоянии Валерия Гаркалина прослеживается положительная динамика. Было принято решение отменить артисту часть препаратов, в том числе те, которые поддерживали седацию - состояние искусственной комы. Организм мужчины хорошо отреагировал на изменения в лечении, Валерий Борисович вышел из комы. Сейчас он находится в так называемом состоянии поверхностного оглушения. Он еще не до конца пришел в сознание, но уже вышел из комы», — рассказал источник из здравоохранения, сообщает «КП».

Состояние оглушения — вполне адекватная реакция человека при выходе из комы. Предполагает собой нарушение сознания, заторможенностью реакций и туманным состоянием. Пациент в этот момент находится в состоянии полусна.

Фото: Global Look Press