Положительная динамика: Валерий Гаркалин вышел из комы

«В состоянии Валерия Гаркалина прослеживается положительная динамика. Было принято решение отменить артисту часть препаратов, в том числе те, которые поддерживали седацию - состояние искусственной комы. Организм мужчины хорошо отреагировал на изменения в лечении, Валерий Борисович вышел из комы. Сейчас он находится в так называемом состоянии поверхностного оглушения. Он еще не до конца пришел в сознание, но уже вышел из комы», — рассказал источник из здравоохранения, сообщает «КП».

Состояние оглушения — вполне адекватная реакция человека при выходе из комы. Предполагает собой нарушение сознания, заторможенностью реакций и туманным состоянием. Пациент в этот момент находится в состоянии полусна.