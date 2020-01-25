«Срочно поправиться»: поклонники раскритиковали худобу Юлии Снигирь на стильном фото в пеньюаре

Подписчики поддержали Юлию желании сократить количество косметики и отметили, что она одна из самых красивых ныне живущих знаменитостей. «Самая восхитительная женщина с натуральной красотой», «Очаровательная красавица», — похвалили супругу Евгения Цыганова.

Но некоторым фолловерам Юлии не нравится ее худоба, многие из них считают, что раньше актриса выглядела лучше.

«Юля, срочно поправиться. Ножки просто... Очень ты мне нравишься», «Уж очень худенькая», «Раньше были лучше», — посыпалась критика.

Также поклонников Юлии заинтересовала фотография, появившаяся в сториз актрисы. На снимке она запечатлена вовсе без макияжа и с алым цветком на плече. Юлию Снигирь спросили, сделала ли она татуировку, но ответа не получили.

Кстати, ранее Юлия резко отвечала недоброжелателям, позволяющим резкие высказывания в ее адрес. Актриса отметила, что сама знает, что нужно именно ей и в советах не нуждается.