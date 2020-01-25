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«Срочно поправиться»: поклонники раскритиковали худобу Юлии Снигирь на стильном фото в пеньюаре

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Снигирь

Фото: Instagram

Снимок в соблазнительном белье актриса опубликовала в социальной сети.

36-летняя Юлия Снигирь поделилась с подписчиками нежной и одновременно откровенной фотографией в пеньюаре на тонких лямках.

Отсутствие бюстгальтера оттенило очертания стройного тела актрисы. Стилисты уложили прическу Юлии в виде крупных локонов и нанесли яркий макияж на глаза. В посте к фотографии Снигирь рассказала, как ухаживает за лицом, и поделилась печальным опытом бездумных покупок косметики.

«Что я делала раньше: скупала огромное количество кремов и пробовала все на себе. Итог: провела январские каникулы с контактной аллергией. Что я делаю сейчас: сильно сократила свой арсенал банок, прекратила все эксперименты, использую 2−3 проверенных средства», — рассказала актриса.

Подписчики поддержали Юлию желании сократить количество косметики и отметили, что она одна из самых красивых ныне живущих знаменитостей. «Самая восхитительная женщина с натуральной красотой», «Очаровательная красавица», — похвалили супругу Евгения Цыганова.

Но некоторым фолловерам Юлии не нравится ее худоба, многие из них считают, что раньше актриса выглядела лучше.

«Юля, срочно поправиться. Ножки просто... Очень ты мне нравишься», «Уж очень худенькая», «Раньше были лучше», — посыпалась критика.

Также поклонников Юлии заинтересовала фотография, появившаяся в сториз актрисы. На снимке она запечатлена вовсе без макияжа и с алым цветком на плече. Юлию Снигирь спросили, сделала ли она татуировку, но ответа не получили.

Кстати, ранее Юлия резко отвечала недоброжелателям, позволяющим резкие высказывания в ее адрес. Актриса отметила, что сама знает, что нужно именно ей и в советах не нуждается.

Фото: Instagram

А вам нравится, как выглядит Юлия Снигирь? Или ей нужно немножко поправиться?

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram

Видео: «Вечерний Ургант»

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