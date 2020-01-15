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«Дерзко красивая»: Юлия Снигирь в кожаной куртке на голое тело появилась на обложке Cosmopolitan

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Снигирь

Фото: Instagram Юлии Снигирь

36-летняя Юлия Снигирь поделилась красивой фотографией.

«Судя по фото, в такую зиму жарко даже в кожаной куртке», — написала она.

«Юля!!! Красотка», «В кожаной куртке, да на голое тело. Точно жарко», «Ну очень красивая», «Дерзко красивая», «Сильная женщина!!!!», «Красивая женщина, красивая фотография», «Боже, какая сногсшибательная», «Юля, Вы шикарная по всех образах», «Самая красивая и любимая Российская актриса», — комментируют друзья и поклонники.

Поклонники любят Юлию Снигирь за естественную красоту.

Снявшаяся недавно в сериале «Молодой Папа» Паоло Соррентино актриса предпочитает не прибегать к чрезмерной помощи косметологов и хирургов. На критику своей внешности (в начале карьеры Юлия была несколько более полной, и это нравилось ее поклонникам, теперь же они частенько упрекают любимицу за худобу) она реагирует легко: «Мне комфортно быть здесь и сейчас и именно такой, какая я есть. Спасибо за советы перекрасить, подстричь/отрастить волосы, набрать вес и тд... Но дело в том, что только я знаю, что мне нужно. Так что...тсссс».

Фото и видео: instagram

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