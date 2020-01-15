«Дерзко красивая»: Юлия Снигирь в кожаной куртке на голое тело появилась на обложке Cosmopolitan

Снявшаяся недавно в сериале «Молодой Папа» Паоло Соррентино актриса предпочитает не прибегать к чрезмерной помощи косметологов и хирургов. На критику своей внешности (в начале карьеры Юлия была несколько более полной, и это нравилось ее поклонникам, теперь же они частенько упрекают любимицу за худобу) она реагирует легко: «Мне комфортно быть здесь и сейчас и именно такой, какая я есть. Спасибо за советы перекрасить, подстричь/отрастить волосы, набрать вес и тд... Но дело в том, что только я знаю, что мне нужно. Так что...тсссс».