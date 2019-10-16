«Только я знаю, что мне нужно»: Юлия Снигирь резко ответила хейтерам и показала свою архивную фотографию

«Мне 21, я студентка МПГУ, и у меня мелированные пряди в волосах. До этого я пробовала быть рыжеволосой и даже загорелой блондинкой (знакомые не узнавали при встрече). Я пробовала странно эпатажно одеваться. Я пробовала одеваться подчеркнуто сексуально (у меня даже были лакированные ботфорты... Наверное, это какой-то необходимый процесс поиска и попытки изменить себя. Чтобы в итоге найти себя настоящую.

К чему я это. Мне комфортно быть здесь и сейчас и именно такой, какая я есть. Спасибо за советы перекрасить, подстричь/отрастить волосы, набрать вес и тд...Но дело в том, что только я знаю, что мне нужно. Так что...тсссс», - написала Юлия Снигирь (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

А вам Юлия какой больше нравится – худой или, как раньше, с щечками?