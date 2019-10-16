«Только я знаю, что мне нужно»: Юлия Снигирь резко ответила хейтерам и показала свою архивную фотографию
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Юлия Снигирь за последнее время сильно похудела. Актриса рассказала, что при росте 167 сантиметров весит не больше 50 килограммов. Утонченность актрисы оценили даже в Голливуде (она снялась с Джужом Лоу в «Молодом папе», - прим. ред.), но подписчики постоянно ей советуют поправиться.
Юлия долго терпела, но теперь ответила «ценным» советчикам. В Instagram она опубликовала свое архивное фото и доходчиво объяснила, почему не нуждается в подсказках.
Фото: Instagram
«Мне 21, я студентка МПГУ, и у меня мелированные пряди в волосах. До этого я пробовала быть рыжеволосой и даже загорелой блондинкой (знакомые не узнавали при встрече). Я пробовала странно эпатажно одеваться. Я пробовала одеваться подчеркнуто сексуально (у меня даже были лакированные ботфорты... Наверное, это какой-то необходимый процесс поиска и попытки изменить себя. Чтобы в итоге найти себя настоящую.
К чему я это. Мне комфортно быть здесь и сейчас и именно такой, какая я есть. Спасибо за советы перекрасить, подстричь/отрастить волосы, набрать вес и тд...Но дело в том, что только я знаю, что мне нужно. Так что...тсссс», - написала Юлия Снигирь (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
А вам Юлия какой больше нравится – худой или, как раньше, с щечками?
Фото и видео: Instragram
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