«Хрупкая, нежная»: Юлия Снигирь в «стальном» платье собрала комплименты поклонников

Мнения поклонников Юлии Снигирь о ее наряде разделились: многие отметили, что она выглядит великолепно, а кому-то показалось, что платье подобного кроя очень старомодны. «Красота», «Хрупкая, нежная», «Не очень на вас смотрится, хотелось бы более молодежный вариант», «Куколка», «Ходит по кругу эта мода! В 70-годы, только короче, было у меня такое платье», «Идеально?», — написали в комментариях.

А вы на чьей стороне: вам понравилось платье Юлии Снигирь?