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«Хрупкая, нежная»: Юлия Снигирь в «стальном» платье собрала комплименты поклонников

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Снигирь

Фото: Instagram

Актриса рассказала, что нашла идеальный для себя наряд.

Юлия Снигирь показала подписчикам в Instagram платье, о котором она давно мечтала. Она отметила, что этот наряд идеально ей подходит.

«Несколько дней молчала, прислушивалась к себе, не знала, что написать. Год был очень насыщенный и непростой (вообще-то, это был мой год — Свиньи). Я к этому достаточно внимательно отношусь. И продумывала, как встретить 2020-й. Долго искала платье — серое, белое или серебряное. Нашла идеального цвета! Если есть желание, можно исправиться 25 января, когда наступит год Металлической Крысы», — написала Юлия Снигирь в микроблоге.

Мнения поклонников Юлии Снигирь о ее наряде разделились: многие отметили, что она выглядит великолепно, а кому-то показалось, что платье подобного кроя очень старомодны. «Красота», «Хрупкая, нежная», «Не очень на вас смотрится, хотелось бы более молодежный вариант», «Куколка», «Ходит по кругу эта мода! В 70-годы, только короче, было у меня такое платье», «Идеально?», — написали в комментариях.

А вы на чьей стороне: вам понравилось платье Юлии Снигирь?

Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

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