Юлия Снигирь удивила поклонников озорным взглядом и румяными щеками: «По просьбе телезрителей набираю вес»

Поклонники Юлии Снигирь не раз упрекали любимицу в излишней худобе. Поэтому фотография актрисы с порцией картошки по-деревенски, озорным взглядом и румяными щеками удивила их.

«По просьбе телезрителей набираю вес», — написала звезда.