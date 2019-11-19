Юлия Снигирь удивила поклонников озорным взглядом и румяными щеками: «По просьбе телезрителей набираю вес»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Юлии Снигирь
36-летняя Юлия Снигирь не избегает фастфуд.
Поклонники Юлии Снигирь не раз упрекали любимицу в излишней худобе. Поэтому фотография актрисы с порцией картошки по-деревенски, озорным взглядом и румяными щеками удивила их.
«По просьбе телезрителей набираю вес», — написала звезда.
«Не верю» — прокомментировала подруга Юлии, актриса Екатерина Вуличенко.
Что это — действительно решение набрать вес или шутка уставшей от выпадов хейтеров актрисы — покажет время.
Фото и видео: instagram
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