«Спасибо тебе за каждый день»: Алена Апина трогательно поздравила дочь с днем рождения

«С днем рождения малышки», «Поздравляем! Счастья и всяческих удач!», «Прекрасная моя! Поздравляю тебя! Вас обеих! Не могу и никогда не могла вас разделить. Вы одно! Счастья вам, девочки! С днем рождения», «С именинницей», «Красотки! С днем рождения», — прокомментировали друзья и поклонники певицы.

Путь Алены Апиной к материнству был сложным. Она 7 лет лечилась от бесплодия и прошла через 9 процедур ЭКО. В итоге дочь певице и ее второму супругу Александру Иратову родила суррогатная мать. Ей стала женщина, у которой уже было двое своих детей. Имя для малышки выбирал ее брат — сын Иратова от первого брака. Крестным Ксении стал Борис Моисеев, а крестной — давняя подруга Апиной из Саратова.

Апина и Иратов были женаты 23 года, о разводе певица сообщила в 2016-м.

Дочь часто сопровождает певицу на светских мероприятиях. Поклонники отмечают, что девушка похожа на отца, но мама выглядит как ее сестра.